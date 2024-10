Aktion Deutschland Hilft e.V.

Gemeinsam gegen den Hunger: Erfolgreiche Spendenaktion mit dem WDR wird fortgesetzt

"Aktion Deutschland Hilft" und Westdeutscher Rundfunk (WDR) rufen zu Spenden für weltweite Ernährungsprojekte auf

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" und der Westdeutsche Rundfunk (WDR) setzen mit einer gemeinsamen Spendenaktion ein starkes Zeichen im Kampf gegen die Ernährungskrise. Unter dem Motto "Der Westen hilft. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt" werden in der Adventszeit erneut Spenden für weltweite Ernährungsprojekte gesammelt. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren ist auch in diesem Jahr das "WDR 2 Weihnachtswunder" ein wichtiger Bestandteil der großen Spendenaktion, das in diesem Jahr live in Paderborn stattfindet. So wird in der Vorweihnachtszeit das bekannte Moderationsteam um Sabine Heinrich, Thomas Bug, Jan Malte Andresen und Steffi Neu wieder fünf Tage lang ohne Unterbrechung aus einem gläsernen Studio senden und unermüdlich Musikwünsche gegen Spenden spielen.

Mehr als 733 Millionen Menschen weltweit von Hunger betroffen

Der Kampf gegen den Hunger bleibt im Kontext humanitärer Krisen eines der zentralen Anliegen, um das Leid von Millionen Menschen weltweit zu lindern. "Trotz einiger Erfolge haben Kriege und die Folgen der Klimakrise die Zahl der hungernden Menschen zuletzt wieder ansteigen lassen", betont Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft". "Dabei ist es eines der wichtigsten UN-Ziele, die Ursachen von Hunger langfristig zu beseitigen. Gemeinsam mit dem WDR wollen wir aufzeigen, wie wichtig es gerade jetzt ist, diesen Kampf nicht aufzugeben". Laut einem UN-Bericht zur Lage der Ernährungssicherheit waren 2023 etwa 733 Millionen Menschen weltweit von Hunger betroffen. Seit Jahren stagniert die Zahl der unterernährten Menschen auf einem Rekordniveau.

34 Hilfsprojekte auf vier Kontinenten werden durch Spenden der Aktion finanziert

Die Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" haben 34 Hilfsprojekte auf vier Kontinenten eingereicht, die mit den eingenommenen Spendengeldern finanziert werden sollen und auf vielfältige Weise ihren Beitrag für die Ernährungssicherheit der Menschen leisten. Die Hilfsprojekte unterstützen hungernde Menschen in einigen der ärmsten Regionen auf dem afrikanischen Kontinent sowie in Süd- und Mittelamerika oder Asien. Die beteiligten Hilfsorganisationen im Bündnis helfen beispielsweise kleinbäuerlichen Familien durch die Bereitstellung von Saatgut oder Nutztieren oder bei dem Ausbau klimaresistenter Anbaumethoden. Viele der Hilfsprojekte fokussieren sich dabei auf nachhaltige Ansätze, um die Menschen auf lange Sicht widerstandsfähiger gegen die Ursachen von Hunger zu machen. Zum ersten Mal ist mit der Tafel Nordrhein-Westfalen e.V. auch eine regionale Hilfsorganisation mit an Bord.

An die Redaktionen: Gerne vermitteln wir Ihnen Interviewpartner:innen zu der Spendenaktion "Der Westen hilft. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt" und den Hilfsprojekten der Bündnisorganisationen.

Mehr zur gemeinsamen Spendenaktion von "Aktion Deutschland Hilft" und dem WDR finden Sie unter: http://aktion-deutschland-hilft.de/wdr-2024

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/

Original-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell