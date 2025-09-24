Kerry Group

Kerry eröffnet neues Biotechnologiezentrum in Leipzig

Zentrum treibt bahnbrechende Innovationen mit breiten Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Pharma voran

Leipzig (ots)

Kerry, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Taste & Nutrition, hat heute in Leipzig das Kerry Biotechnologiezentrum eröffnet. Der neue Standort konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer biotechnologischer Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Pharma.

Neue biotechnologische Möglichkeiten eröffnen der Branche derzeit ein enormes Potenzial für Entdeckungen und Marktinnovationen. Diese reichen von Effizienzsteigerungen in zahlreichen Produktionsprozessen über die Überwindung von Rohstoffengpässen bis hin zur Entwicklung maßgeschneiderter Produkte – mit positiven Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Funktionalität von Lebensmitteln.

Kerry hat seine biotechnologischen Kompetenzen in den vergangenen Jahren erheblich ausgebaut und durch eine Kombination aus strategischen Übernahmen und organischen Investitionen eine starke Technologie- und Produktionsbasis geschaffen. Mit dem Biotechnologiezentrum in Leipzig wird die globale Infrastruktur des Unternehmens in diesem Bereich nun weiter gestärkt.

Leipzig wurde aufgrund seines außergewöhnlichen biotechnologischen Fachkräftepotenzials und der starken Forschungslandschaft als Standort für die neue Einrichtung ausgewählt. c-LEcta, ein auf Enzyme und Biotechnologie spezialisiertes Unternehmen, das Kerry 2022 übernommen hat, wurde 2004 als Spin-off der Universität Leipzig gegründet.

Kerrys Biotechnologie-Forschungs- und Produktionsnetzwerk erstreckt sich über drei Kontinente und wird vom Global Innovation Centre in Irland gesteuert. Im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns wird das neue Biotechnologiezentrum in Leipzig von Dr. Marc Struhalla, dem Gründer von c-LEcta, geleitet und baut auf der Arbeit von über 100 Wissenschaftler:innen und Fachleuten – darunter 34 promovierte Expert:innen – auf. Zu den zentralen Aktivitäten des Zentrums zählen die Identifikation und das Engineering von Enzymen und Mikroorganismen, Fermentation, Bioprozessentwicklung und Scale-up sowie die Produktion. Dabei werden neuartige Enzyme aus der Natur identifiziert und gezielt so weiterentwickelt, dass sie spezifische Funktionen für eine Vielzahl von Anwendungen erfüllen können. Bereits heute hat Kerry mehrere innovative biotechnologische Lösungen erfolgreich auf den Markt gebracht, darunter:

ACRYLERASE™ – eine weltweit einzigartige Enzymlösung, die Acrylamid in Instantkaffee entfernt.

– eine weltweit einzigartige Enzymlösung, die Acrylamid in Instantkaffee entfernt. DENARASE® – eine erstklassige Enzymlösung, die Rest-DNA entfernt und in der Herstellung von Impfstoffen sowie in der Gen- und Zelltherapie eingesetzt wird.

– eine erstklassige Enzymlösung, die Rest-DNA entfernt und in der Herstellung von Impfstoffen sowie in der Gen- und Zelltherapie eingesetzt wird. BIOBAKE™ – Enzyme, die die Haltbarkeit und Verarbeitbarkeit von Backwaren erheblich verbessern.

Zur Eröffnung in Leipzig sagte Kerry-CEO Edmond Scanlon: „Biotechnologische Lösungen eröffnen neue Horizonte für Innovation und Chancen in den globalen Lebensmittel-, Getränke- und Pharmamärkten. Mit unserem bestehenden Portfolio, das wir in den vergangenen 20 Jahren aufgebaut haben, und dem neuen Biotechnologiezentrum in Leipzig können wir eine führende Rolle dabei einnehmen, die nächste Generation an Innovationen auf den Markt zu bringen – und damit unsere Kunden dabei unterstützen, den steigenden Verbraucherwünschen nach nachhaltiger Ernährung gerecht zu werden.“

Über Kerry Group:

Kerry ist ein weltweit führender Partner für Taste & Nutrition in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Pharma. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Produkte, die großartig schmecken, verbesserte Nährwerte und Funktionalität bieten und gleichzeitig eine bessere Wirkung für unseren Planeten erzielen. Dank führender Verbraucher-Insights, einem globalen RD&A-Team von über 1.200 Lebensmittelwissenschaftler:innen und einer breiten internationalen Präsenz lösen wir die komplexen Herausforderungen unserer Kunden mit differenzierten Lösungen. Bei Kerry verfolgen wir das Ziel, der wertvollste Partner unserer Kunden zu sein – und eine Welt nachhaltiger Ernährung zu schaffen. Mehr Informationen unter www.kerry.com.

Original-Content von: Kerry Group, übermittelt durch news aktuell