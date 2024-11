Irland Information Tourism Ireland

Tatort Irland: Schauspieler Joe Bausch auf Genusstour über die grüne Insel

Auf den Spuren des irischen Whiskeys und kulinarischen Erlebnissen - zwischen Titanic und dem Book of Ossory

Der bekannte Schauspieler Joe Bausch ist ein Genussmensch und schätzt besonders das Wasser des Lebens. So lag es nahe, dass er den Tatort in diesem Fall auf die grüne Insel verlegt hat, schließlich steht Irland für höchste Whiskeyexpertise. Für den Gerichtsmediziner im Kölner Team aus der beliebten Krimiserie hielt diese Reise zahlreiche Höhepunkt bereit - besonders im Gedächtnis dürfte ihm jedoch der Besuch der McConnell's Distillery im ehemaligen Belfaster Gefängnis Crumlin Road Gaol geblieben sein. In Irlands jüngster Destillerie tauchte Bausch bei der Connoisseur Premium Distillery Tourtief ein in die Materie und zeigte sich nach der intensiven Reise in die Genusswelt des irischen Whiskeys anschließend begeistert: "Ich war schon vorher Fan von irischem Whiskey. Durch diese Reise habe ich auch viel über die Herstellung erfahren und vor allem die Kombination mit der vielfältigen irischen Küche hat mich total begeistert. Ich sehe und schmecke den Whiskey nun ganz anders und mit noch mehr Hochachtung."

In Zusammenarbeit mit Tourism Ireland besuchte Bausch zahlreiche besondere Stationen, die für das Verständnis vom Wasser des Lebens eine herausragende Rolle spielen. So erkundete der Tatort-Star unter anderem auch das erst kürzlich entdeckte Book of Ossory in Kilkenny, das die Ursprünge der Whiskeydestillation 700 Jahre zurück nachweist. Das Irish Whiskey Museum in Dublin vermittelte ihm bei einer Premium Tour darüber hinaus einen hilfreichen Überblick über die Entwicklung des irischen Whiskeys und half bei der Einordnung der zahlreichen Besuche und Verkostungen: Hier erlebte Bausch mit allen Sinnen, was sich aus den Anfängen dieses besonderen Getränks in Irland entwickelt hat. Bei seinem Besuchen vor Ort hat Joe Bausch vor allem der intensive Geruch begeistert: "Da möchte man sich am liebsten drin baden", war sein Kommentar dazu. Die Midleton Distillery im County Cork verband bei einem Premium Whiskey Tasting die reiche Geschichte dieser Destillerie mit der Innovationskraft der Gegenwart. In der Powerscourt Distillery in Enniskerry im County Wicklow verkostete Joe Bausch bei einer Irish Whiskey and Food Pairing Tour die preisgekrönten Whiskey-Kreationen in Kombination mit kulinarischen Spezialitäten aus der Region. Das perfekte Zusammenspiel zwischen den Aromen faszinierte den Tatort-Star besonders. Das Kyteler's Inn in Kilkenny lieferte bei einer Premium Whiskey TastingExperience zusätzlich zu dem flüssigen Hochgenuss grausame Geschichten von menschlichen Abgründen, die Bausch von seiner Rolle als Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth aus dem Tatort nicht fremd sind. Besitzer JD Flynn erzählte die Geschichte von Alice Kyteler, die als erste in Irland der Hexerei bezichtigt wurde, stilecht im Gewölbekeller. In Dublin stand dann die Pearse Lyons Distillery auf dem Programm. Allein die Räumlichkeiten in einer ehemaligen Kirche sorgten für eine besondere Atmosphäre. Darüber hinaus erhielt Bausch hier noch einen Einblick in die Geschichte der Dublin Liberties, jenem als Golden Triangle bekannten Stadtviertel der ehemaligen Brauer und Brenner. In Nordirland folgte dann noch eine Premium Distillery Tour in der jungen Titanic Distillery, gleichzeitig die erste neue Destillerie in Belfast seit rund 90 Jahren. Sie hat im ehemaligen Pumpenhaus jenes Trockendocks ihre Arbeit aufgenommen, in dem die legendäre Titanic den letzten Schliff erhalten hat.

Wo er dann schon mal an dem Ort der Entstehung dieses wohl bekanntesten Ozeanriesen war, durfte ein Besuch im Titanic Belfast nicht fehlen. Auf acht Etagen hat sich Joe Bausch in dieser weltbekannten Besucherattraktion in die Geschichte und Geschichten von der Titanic vertieft. In der nordirischen Hauptstadt durften zudem ein Besuch des Hillsborough Castle sowie des St George's Market, eine der ältesten Attraktionen der Stadt, nicht fehlen. Hier schmeckten vor allem die frischen irischen Austern zum zweiten Frühstück. Noch mehr Geschichte und Natur konnte Bausch bei seinen Besuchen der Powerscourt Gardens sowie der ehemaligen Klosteranlage Glendalough hautnah erleben, Entspannung boten ein Waldspaziergang auf dem Ballinastoe Boardwalk und ein Strandspaziergang am Ardnahinch Beach und auf dem Ballycotton Cliff Walk mit Ausblick auf den Leuchtturm.

Am Ende seiner intensiven Reise durch die Geschichte des irischen Whiskeys und mit zahlreichen Eindrücken der irischen Kultur sowie von Natur und Menschen stand für Joe Bausch fest: "Dank der grandiosen Landschaft und den fantastischen Menschen werde ich von dieser Reise sicher noch lange zehren und kehre mit Sicherheit wieder zurück."

