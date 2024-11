Irland Information Tourism Ireland

Vom Wanderglück in Irland

Die irische Insel bietet für alle Geschmäcker und Schwierigkeiten die richtige Route - Natur pur zu Fuß erleben

Lange Strandspaziergänge, Trekking und Bergwandern gehören auf der grünen Insel ganzjährig zu den großartigen Urlaubsfreuden. Überall auf der Insel gibt es tolle Wanderwege und abgelegene naturnahe Regionen: für Ein- und Mehrtagestouren, für jedes Alter, jede Konstitution und jede Kondition. Strandspaziergänger kommen dabei ebenso auf ihre Kosten wie Bergwanderer, der Langstreckentrekkler findet seine Routen genauso wie der landschaftlich interessierte Spaziergänger. Hunderte von markierten Wegen durchqueren die Berge, Moore und Wälder, und anregende Wanderungen verlaufen entlang von Flüssen, Klippen und Stränden oder führen durch historische Städte und malerische Dörfer.

Irland bietet die perfekte Traumlandschaft, um eine Wanderung zu unternehmen, die Sie mit einem Kaleidoskop spektakulärer Landschaften belohnt. Wir haben eine kleine Auswahl für die kommende Urlaubsplanung als Inspiration zum Wandern in Irland zusammengestellt - nicht nur zum "International Mountain Day" am 11. Dezember.

1. Diamond Hill, County Galway

Dieser 7 Kilometer lange Rundweg bringt die Wanderer zum Gipfel im spektakulären Connemara Nationalpark. Seinen Namen hat er vom Glitzern des reflektierenden Sonnenlichts von den umliegenden Steinen. Mit dem Ozean auf der einen Seite und den bekannten Twelve Ben Bergen auf der anderen offenbart sich hier die vollkommene Schönheit des Wild Atlantic Way.

2. Glendalough, County Wicklow

Rund um Glendalough, eine alte und weltberühmte irische Klosteranlage, gibt es neun Wanderungen unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit. Der 9 km lange Spinc Ridge and Glenealo Valley Trail (Weiße Route) ist jedoch die perfekte Wanderung, um alles zu sehen, was die Gegend zu bieten hat, einschließlich der atemberaubenden Aussicht auf den Bergsee und den Wicklow Mountains National Park inmitten von Irlands historischem Osten. Glendalough ist zudem Station des 127 km langen Wicklow Way von Marlay Park im Süden Dublin bis nach Clonegal, der an schimmernden Bergseen vorbeiführt, steile Gletschertäler, Wälder und sanfte Hügel durchquert.

3. Achill Island, County Mayo

Auf Achill Island, dieser zerklüfteten und größten irischen Insel vor der Westküste, auf der ein Großteil der Landschaft noch so ist, wie sie vor Jahrhunderten war, gibt es verschiedene Möglichkeiten zum Wandern. Eine der besten ist der Slievemore Loop, der auf eine Höhe von etwa 60 m ansteigt und sich über eine Länge von 4,5 km erstreckt. Zu den Highlights entlang des Weges gehören ein Megalithgrab, ein alter Friedhof und ein verlassenes Dorf.

4. The Cavan Way

Der Cavan Way ist eine 26 km lange Route und eignet sich perfekt für eine Tageswanderung in Irlands herzlicher Mitte. Er führt vom Dorf Dowra über Feldwege und ruhige Straßen zum magischen Shannon Pot, der Quelle des mächtigen Flusses Shannon.

5. Ballycotton Cliff Walk, County Cork

Der Ballycotton Cliff Walk führt über 8 km am Atlantik entlang vom Dorf Ballycotton zum Ballyandreen Beach. Es gibt viele Hindernisse zu überwinden, aber das macht Ihnen nichts aus. Sie werden sich sogar wünschen, dass der Weg noch länger wäre, denn die Aussicht ist einfach überwältigend.

6. Carrauntoohil, County Kerry

Diese anspruchsvolle Wanderung mit unglaublicher Aussicht ist der zentrale Gipfel der MacGillycuddy's Reeks, Irlands höchstem Gebirgszug. Bergwanderer, die eine Herausforderung suchen, sollten den Carrauntoohil in der Grafschaft Kerry ansteuern. Er ist Irlands höchster Gipfel (1038 m) und wird in der Regel über die ominös benannte Teufelsleiter erklommen; die Wanderung dauert zwischen vier und sechs Stunden. Vom Gipfel aus hat man dann eine atemberaubende Aussicht über die Seen von Killarney und den Atlantik.

7. Howth Cliff Walk, County Dublin

Auch für diejenigen, die gerne gemütlich wandern, gibt es Routen für jeden Geschmack und jedes Fitnessniveau. Ein Kurzurlaub in Dublin sollte einen Ausflug zur Halbinsel Howth beinhalten, um den sehenswerten Howth Cliff Walk mit Blick auf die Dublin Bay zu genießen.

8. Sheep's Head Way, County Cork

In der Grafschaft Cork bietet der Rundwanderweg Sheep's Head Way Ruhe und Schönheit gleichermaßen und ist nur eine von vielen atemberaubenden Wanderungen, die man entlang des irischen Wild Atlantic Way unternehmen kann.

Neben den Bergen gehören auch zahlreiche Strände zum natürlichen Landschaftsbild in Irland. Diese sind nicht selten kilometerlang und laden zum gemütlichen Spazierengehen ein, jeder hat seinen eigenen Charakter und alle bieten idyllische Wandermöglichkeiten. Allen Wanderungen gemein sind neben der die landschaftlichen Schönheit die frische Luft, das Glück und die Freiheit, die die irische Insel bietet. Genau das Richtige also für einen erholsamen und zugleich anregenden Wanderurlaub.

Der besondere Tipp

Die ultimative "Website der Berge" in Irland ist "Mountain View". Sie führt eine Liste der Fakten: " The Highest Hundred Irish Mountains" - ab einer Erhebung von mehr als 100 Metern. Man kann beim Gipfelstürmen ja klein anfangen. Das Outdoor-Magazin hat zudem 40 Touren auf der grünen Insel veröffentlicht, die zu planen und nachzuwandern sind. Diese Touren sind unterteilt in drei Abschnitte am Wild Atlantic Way im Westen (Nord, Mitte, Süd), Irlands Süden, Irlands Osten und Irlands Mitte sowie Nordirland. Sie sind eine Bestandsaufnahme der schönsten Touren in Irland für alle Schwierigkeitsgrade. Digitale Unterstützung findet die Wanderlust durch eine gleichfalls ultimative App: Mit Routenplanung und Navigation von Komoot lassen sich eigene Expeditionen auf dem Smartphone perfekt und weitsichtig planen. Hier finden sich dann auch die Touren von Outdoor zum direkten Download und nachwandern. Also dann: App in die Berge!

Wenn Sie mehr über Wandern in Irland erfahren möchten, hören Sie doch einfach mal rein in den Podcast von Tourism Ireland.

Wandervideo: Wandern in Irland

