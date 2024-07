Storyboard GmbH

Neue Geschäftsführer für Provectus Technologies

München (ots)

Die Gründer und Gesellschafter Christian Jupe und Josef Lang setzen auf ein erfahrenes Führungstrio aus den eigenen Reihen.

Die Provectus Technologies GmbH bekommt mit sofortiger Wirkung drei weitere Geschäftsführer: Markus Frank, Benedikt Henghuber und Florian Rzytki übernehmen 22 Jahre nach dem Start die Unternehmensführung von den Gründern Christian Jupe und Josef Lang.

Für die Gründer ist dieser Schritt die nächste Evolutionsstufe in der Entwicklung ihres Unternehmens. Gemeinsam mit den neuen Geschäftsführern werden sie an der strategischen Entwicklung und Zukunft des Unternehmens arbeiten und sich dabei noch mehr als "Werteschöpfer" für das Unternehmen engagieren, indem sie neue Netzwerke aufbauen, neue Geschäftsmodelle einbringen und die Gesellschaft in der strategischen Weiterentwicklung unterstützen. Ihr Fokus liegt damit künftig auf der langfristigen und nachhaltigen Entwicklung sowie der Mission des Unternehmens.

Mit der erweiterten Geschäftsführung und einem ambitionierten Wachstumskurs stellt sich Provectus Technologies auf die dynamischen Marktbedingungen und -entwicklungen ein: Als Partner und Dienstleister wird Provectus Technologies große und mittelständische Unternehmen im DACH-Raum auf Ihrem Weg der digitalen Transformation begleiten.

Christian Jupe und Josef Lang haben diesen Schritt sorgfältig geplant und mit den neuen Geschäftsführern vorbereitet, um sicherzustellen, dass die Unternehmenswerte und -vision auch weiterhin fest verankert bleiben und die Erfolgsgeschichte nicht nur fortgeschrieben, sondern auch skaliert werden kann. Das neue Führungstrio setzt sich aus langjährigen Mitgliedern des Provectus-Teams zusammen, die nicht nur über fundierte Fachkenntnisse verfügen, sondern auch die Unternehmenskultur und -ziele verinnerlicht haben.

Markus Frank wird Geschäftsführer Technologies & Finance, Benedikt Henghuber ist Geschäftsführer Delivery und Florian Rzytki Geschäftsführer Sales & Account Management.

"Mit großer Freude geben wir heute die Übergabe der Unternehmensführung an Markus, Benedikt und Florian bekannt. Ihre Erfahrung, ihre Leidenschaft für unsere Unternehmenswerte und ihre gemeinsame Vision für die Zukunft von Provectus Technologies machen sie zu einem idealen Führungsteam, um das Unternehmen in die nächste Phase seines Wachstums zu führen", so Christian Jupe und Josef Lang.

"Gemeinsam werden wir Provectus in die Champions League der Anbieter für digitale Transformation führen. Unser Anspruch ist es, den Provectus-Claim 'enabling people, improving business' nicht nur zu leben, sondern auch zu verkörpern. Wir sind fest entschlossen, Provectus zu einem der relevanten Anbieter in den Bereichen New Work und KI, Cloud Infrastructure und Prozess-Automation zu machen und unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Chancen der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz optimal zu nutzen" - so das Statement der drei neuen Geschäftsführer.

Christian Jupe und Josef Lang über die neuen Geschäftsführer:

Markus Frank, Geschäftsführer Technologies & Finance

"Als neuer Geschäftsführer verantwortlich für Innovations- und Produktmanagement sowie Finanzen bringt Markus ein umfangreiches Fachwissen in seinen Bereichen mit. Seine strategische Vision und sein analytisches Denkvermögen werden dabei helfen, die technologische Entwicklung von Provectus voranzutreiben und gleichzeitig die solide finanzielle Grundlage für das Unternehmen zu erhalten und auszubauen. Markus wird eng mit unserem Technologie-Team zusammenarbeiten, um weiter innovative digitale Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten."

Benedikt Henghuber, Geschäftsführer Delivery

"Benedikt verantwortet als Geschäftsführer den Bereich Delivery und bringt eine Fülle von Erfahrungen im Bereich des operativen Managements und der Mitarbeiterentwicklung mit. Sein Hauptaugenmerk wird darauf liegen, die betrieblichen Abläufe von Provectus kontinuierlich zu optimieren und sicherzustellen, dass unser Team die Unterstützung und Ressourcen erhält, die es benötigt, um erfolgreich zu sein. Benedikt wird eng mit unseren Mitarbeitern zusammenarbeiten, um eine positive und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen, in der jeder sein volles Potenzial entfalten kann. Die Freude unserer Mitarbeiter an ihrer Arbeit und eine hohe Kundenzufriedenheit sind ihm und uns sehr wichtig."

Florian Rzytki, Geschäftsführer Sales & Account Management

"Florian bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Bereich des Vertriebs mit und verantwortet ab sofort Sales & Account Management bei Provectus. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden wird Florian maßgeblich dazu beitragen, unser Vertriebsteam zu leiten und weiterzuentwickeln - um gemeinsam mit seinen Kollegen und dem Team den ambitionierten Wachstumsplan für die nächsten Jahre umzusetzen. Sein Ziel ist es, unsere Kunden mit innovativen Lösungen zu begeistern und unsere Vertriebsstrategie kontinuierlich zu optimieren."

Über Provectus: Die Provectus Technologies GmbH ist IT-Dienstleister mit Sitz in München. Mit innovativen Technologien begleitet Provectus große und mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer IT stets unter der Prämisse uneingeschränkter Sicherheit und Compliance sowie Stabilität und Verfügbarkeit. Dabei greift Provectus auf die Expertise seiner Mitarbeitenden und die Erfahrung aus über 20 Jahren zurück.

