Halloween dort traditionell feiern, wo alles begann: in Irland

Überall auf der grünen Insel wartet der Nervenkitzel des Gruselns - auf historischem Boden und voller Mythologie und mit viel Spaß

Frankfurt am Main (ots)

Heutzutage wird Halloween weltweit gefeiert, aber in der Heimat von Halloween gibt es das Fest schon seit Jahrhunderten. Halloween - oder Oíche Shamhna, wie es auf Irisch heißt - hat seinen Ursprung vor mehr als 2.000 Jahren im alten heidnischen Fest Samhain, mit dem das Ende der Ernte und der Beginn des Winters gefeiert wurden. Heute ist es einer der größten Höhepunkte im irischen Festkalender.

"Ich denke, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Irland die Heimat von Halloween ist", sagt Dr. Allison Galbari, eine Expertin für Archäologie, Folklore, Mythologie und Samhain. "Die Iren verbreiteten sich und nahmen das Fest mit, und die Menschen, die nach Irland kamen, fügten auch ihre eigene Variante hinzu. Wenn es darum geht, einen bestimmten Ort zu bestimmen, an dem es seinen Ursprung hat, denke ich, dass Tlachtga (der Hügel von Ward) in der Grafschaft Meath, Oweynagat in der Grafschaft Roscommon und der Hügel von Tara in der Grafschaft Meath allesamt große Anwärter auf den Titel sind."

Wenn es darum geht, wie sehr sich Samhain im Laufe der Jahre verändert hat, erklärt Galbari, dass es "auf der Grundlage von Forschungen keinen signifikanten Unterschied zwischen Halloween damals und heute gibt", und eine großartige Möglichkeit, es zu genießen, besteht darin, einige der alten Stätten zu besuchen und an den großen Festen teilzunehmen, die überall auf der Insel stattfinden.

Púca, Grafschaft Meath

Das Púca Festival, das vom 31. Oktober bis zum 3. November in der Grafschaft Meath stattfindet, ist eine der größten jährlichen Veranstaltungen zu Ehren von Halloween. Das viertägige Spektakel, das in und um die Städte Trim und Athboy stattfindet, ist zwar zweifellos gruselig, aber auch ein Fest der irischen Kultur, des Tanzes, der Musik, des Geschichtenerzählens und der Verzauberung.

Der Hill of Ward (Tlachtga) in Athboy gilt als einer der frühesten Schauplätze von Halloween. Alte Handschriften und archäologische Ausgrabungen deuten darauf hin, dass hier an Samhain neben dem Feiern und Schlemmen auch ein Feuer entzündet wurde, von dem aus alle Feuer im ganzen Land entfacht wurden.

"Wir hören oft von Tlachtga", erklärt Galbari. "Ein Historiker aus dem 17. Jahrhundert namens Geoffrey Keating schrieb über diesen Ort als Geburtsort von Halloween. Der Ort war wichtig, weil eine Göttin namens Tlachtga dort auf tragische Weise ums Leben kam, und jetzt kehren die Menschen jedes Jahr zu Halloween an diesen Ort zurück, um im Rahmen des Púca-Festes zu feiern."

Das moderne Púca-Festival bleibt zwar seinen Wurzeln treu, verspricht aber auch vier Nächte lang spektakuläre Unterhaltung im Schlosspark der historischen Stadt Trim und auf dem Fair Green in Athboy - und wenn das Licht schwindet, werden Einheimische und Besucher gleichermaßen mitgerissen.

Gut zu wissen:

Die Grafschaft Meath ist Teil von Irlands historischem Osten, so dass es in der Gegend viel zu sehen gibt, insbesondere für Fans archäologischer Stätten. Brú na Bóinne in Newgrange ist ein UNESCO-Weltkulturerbe mit neolithischen Ganggräbern, die während der Wintersonnenwende einen ganz besonderen Zauber entfacht. Machen Sie sich auf den Weg zum Trim Castle aus dem 12. Jahrhundert, das als die am besten erhaltene anglonormannische Burg in Irland gilt. Und wenn Sie sich ganz dem Halloween-Thema widmen möchten, fahren Sie in die nahe gelegene Grafschaft Louth zum Lú, dem Festival of Light, das die historischen Gebäude von Drogheda in ein schauriges Licht taucht und die Geschichten hinter den mythischen Helden der Region enthüllt.

Halloween in Derry

Bei dieser Veranstaltung in der ummauerten Stadt Derry~Londonderry wird der Geist von Samhain und alles, was mit Halloween zu tun hat, gefeiert. Vom 28. bis 31. Oktober erweckt beim Derry Halloween ein schauriges Programm mit faszinierenden, gruseligen, lehrreichen und kulturellen Veranstaltungen längst vergangene Figuren zum Leben. Die Geister werden ermutigt, aus der Anderswelt herüberzukommen und sich den Festlichkeiten anzuschließen, während die lebenden Gäste jeden Alters eingeladen sind, dem "Awakening the Walled City Trail" in der zweitgrößten Stadt Nordirlands zu folgen, um mehr über unsere Vorfahren und ihren Glauben zu erfahren.

Die alten Kopfsteinpflasterstraßen werden zum Leben erweckt, wenn die Geschichte von Halloween mit Musik, Tanz, atemberaubenden Luftdarbietungen, Illuminationen und einem aufregenden Feuerwerk erzählt wird. Die "Stadt der Knochen" macht ihrem Namen alle Ehre - eine Anspielung auf das Skelett in ihrem Wappen - und bietet ein volles Programm voller gruseliger Abenteuer für Unruhestifter jeden Alters. Den Höhepunkt bildet die Derry Halloween Carnival Parade in der Halloween-Nacht, die ein buntes und kreatives Spektakel verspricht - von aufwändigen Kostümen bis hin zu feuerspeienden Drachen und Straßenkünstlern - und mit einem spektakulären Feuerwerk endet.

Gut zu wissen:

Wenn Sie sich mutig fühlen, besuchen Sie das House of Horrors, das gruseligste Spukhaus von Derry-Londonderry, das auf einem alten Friedhof errichtet wurde, oder Teach Scoile na dTaibhsí, das Spukhaus der Schule, das nach Einbruch der Dunkelheit für eine "Nacht des Schreckens" geöffnet ist. Diejenigen, die starke Nerven haben, werden sich an "The Experiment" erfreuen, das als "blutiges, sensorisches Erlebnis" bezeichnet wird.

Links:

https://www.ireland.com/de-de/features/ireland-home-of-halloween/

https://www.pucafestival.com/

https://www.ireland.com/de-de/destinations/experiences/irelands-ancient-east

https://www.ireland.com/de-de/destinations/county/londonderry/derry-londonderry/

https://derryhalloween.com/

https://www.ireland.com/de-de/destinations/experiences/northern-ireland/

https://www.visitderry.com/whats-on/house-of-horrors-p923151

Weitere Halloween-Events auf der grünen Insel

Auf der Insel gibt es viele weitere tolle Veranstaltungen zum Thema Halloween, darunter auch das Nightmare Realm in Dublin. Dieses mit dem Preis für den besten Schreckenspark Europas ausgezeichnete Event bietet fünf Labyrinthe, furchterregende Figuren und drei Unterhaltungsbereiche, darunter das Museum des Schreckens und Halloween Town. Außerdem gibt es Straßentheater und Unterhaltung in der Zone.

Hier sind noch weitere Vorschläge für Halloween-Spektakel auf der grünen Insel:

Waterford

Irlands älteste Stadt wurde vor über 1.100 Jahren von den Wikingern gegründet und ist voller Geschichte. Der Feuer- und Schattenumzug (25. Oktober) wird durch die mittelalterlichen Straßen Waterfords ziehen und sich in diesem Jahr auf die lokale Legende des Dearg Due konzentrieren. Die Dearg Due, eine Vampirgestalt aus der Eisenzeit Waterfords, steht für eine Geschichte persönlicher Tragödien. Ihre Geschichte rührt von dem Herzschmerz her, den sie durch die Gier und den Ehrgeiz ihres Vaters und die Grausamkeit des Häuptlings, den sie zu heiraten gezwungen war, erlitt. Es heißt, dass sie als rachsüchtige untote Kreatur aus ihrem Grab auferstand. Der Name "Dearg Due" oder "Dearg Dur" soll aus dem Altirischen übersetzt "Roter Durst" oder "Roter Blutsauger" bedeuten.

Limerick

Limerick liegt am Wild Atlantic Way und ist eine historische Stadt, die vom imposanten, über 800 Jahre alten King John's Castle überragt wird. Der Feuer- und Schattenumzug der Stadt (26. Oktober) ist Teil des größeren Samhain: Limerick, dem Halloween-Festival der Stadt. In diesem Jahr erweckt der Umzug die Geister des mächtigen Flusses Shannon aus alten Zeiten bis hin zu seinem berühmtesten Gespenst, der Bishop's Lady, die seit Jahrhunderten in der Stadt ihr Unwesen treibt - erst lebendig und dann als böser Geist.

Longford

Das historische Longford liegt in Irlands wunderschönen und friedlichen Hidden Heartlands. Die Feuer- und Schattenprozession der Stadt (28. Oktober) ist ein Höhepunkt des Longford Dead of Night Festivals. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr die lokale Samhain-Mythologie und -Folklore, in deren Mittelpunkt das unglückliche Liebespaar Midir und Etain steht. Dies ist eine der bekanntesten Geschichten aus dem Mythologischen Zyklus, einer Sammlung von Geschichten und Gedichten über die heidnischen Gottheiten Irlands. Die Prozession gipfelt in einem feurigen Finale bei den Connolly Barracks, wo das Samhain-Feuer die Geister zurück in die andere Welt vertreibt.

Galway

Die Bohème-Stadt Galway am Wild Atlantic Way veranstaltet jedes Jahr eine fabelhafte Halloween-Parade, die von den weltberühmten Meistern des Geschichtenerzählens, den Macnas, gestaltet wird. Die Parade wird jedes Jahr mit Spannung erwartet, denn sie bietet ein Theaterspektakel von Weltklasse mit atemberaubenden Riesenfiguren aus irischen Mythen und Legenden. Dieses Jahr findet die Parade am 27. Oktober statt, ein elektrisierendes Spektakel voller Kunstfertigkeit und Fantasie.

Links:

https://thenightmarerealm.ie/

https://www.ireland.com/de-de/destinations/county/waterford/waterford-city/

https://www.ireland.com/de-de/destinations/county/limerick/limerick-city/

https://www.longford.ie/en/

https://www.ireland.com/de-de/plan-your-trip/trip-ideas/72-hours-galway/

Tauchen Sie ein in das herrlich düstere Bram Stoker Festival

Keine Halloween-Veranstaltung wäre vollständig ohne ein bisschen Dracula. Der Vampirroman aus dem Jahr 1897 spielt zwar in Transsylvanien und England, aber sein Autor, Bram Stoker, war ein Mann aus Dublin. Daher ist es nur angemessen, dass sein gotischer Horror mit dem Bram Stoker Festival (25.-28. Oktober) gebührend gefeiert wird.

Es ist eines der größten multidisziplinären Kunstfestivals in Dublin mit Musik, Comedy, Theater, interaktiven Kunstinstallationen, Filmvorführungen, kulinarischen Erlebnissen und literarischen Veranstaltungen. Die vergangenen Festivals waren stets auf Nervenkitzel ausgelegt und umfassten unter anderem einen nächtlichen Zirkus im Freien, aufwendige Bankette in einer heiligen Krypta, Paraden, Feuergärten und schaurige Chorensembles sowie kinderfreundliche Discos und Gesichtsbemalung im Stokerland.

Gut zu wissen:

Um die Halloween-Stimmung bei Ihrem Dublin-Besuch noch zu verstärken, sollten Sie den Pub The Gravedigger's besuchen, in dem die Totengräber des Glasnevin-Friedhofs ihren Feierabendtrunk zu sich nahmen, oder einen Schluck im Toners Pub aus dem 18. Jahrhundert, der von Stoker selbst aufgesucht wurde. Wenn Sie Lust auf eine Reise in die Vergangenheit haben, können Sie in der St. Michan's Church eine 800 Jahre alte Mumie aus nächster Nähe betrachten oder das 800 Jahre alte Malahide Castle in der Grafschaft Dublin besuchen, wo angeblich Geister ihr Unwesen treiben.

Links:

https://bramstokerfestival.com/

https://www.visitdublin.com/john-kavanagh-the-gravediggers

https://www.tonerspub.ie/

Weiterführende Informationen zu Halloween in Irland finden Sie unter www.ireland.com/de-de/things-to-do/themes/culture/halloween-in-ireland. Oder Sie hören einfach mal rein in den Podcast von Tourism Ireland, dort finden Sie unter anderem eine Folge zu Halloween in Irland sowie eine Folge zu besonderen Gruselgeschichten von der grünen Insel.

Links:

https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/themes/culture/halloween-in-ireland

Irland ist ein bei den Deutschen beliebtes Reiseziel, hoch im Kurs stehen bei allen Reisenden die beeindruckenden Naturkulissen, die historischen Schätze und natürlich die vielfach gepriesene Freundlichkeit der Menschen. Wer sich derzeit mit der Urlaubsplanung beschäftigt, sollte die grüne Insel in der Auswahl haben: Denn der Golfstrom sorgt ganzjährig für ein gleichbleibend gemäßigtes Klima. Irland ist einfach zu erreichen; die meisten Flüge gehen von mehreren deutschen Städten direkt nach Dublin. Aber auch die Flughäfen in Cork, Kerry und Ireland West Airport Knock sind eine gute Alternative, wenn es an die Süd- oder Westküste der Insel oder nach Nordirland gehen soll.

Original-Content von: Irland Information Tourism Ireland, übermittelt durch news aktuell