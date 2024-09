COMPUTER BILD

Die gehen ins Ohr: COMPUTER BILD testet In-Ear-Kopfhörer von 50 bis 300 Euro

Hamburg

True-Wireless-Kopfhörer genannt verbinden sich ohne Kabelsalat mit Smartphone oder Computer und bringen Musik in die Gehörgänge. Wie gut sie das machen, verrät der Vergleichstest mit 30 Modellen.

Den besten Tragekomfort boten die JBL Tour Pro 3 mit sehr bequemem und festem Sitz. Hinter den JBL platzierten sich die Beats Studio Buds +. Die In-Ears aus der Preisklasse ab 100 Euro sitzen ebenfalls sehr angenehm. Im Preisbereich unter 100 Euro sind die Anker Soundcore Liberty 4 NC auffallend bequem.

Bei der Klangqualität rangieren die JBL Tune 130NC TWS am unteren Ende der Skala. Sie gaben Musik warm, aber auch muffig und detailarm wieder. Mit den Tour Pro 3 hingegen lieferte JBL den besten Klang im Test. Die In-Ears gefielen mit ihrem neutralen Charakter. In der mittleren Preisklasse gaben die Technics EAH-AZ60M2 den Ton an. Sie klingen kühler als etwa die Tour Pro 3, bieten aber kräftige Bässe und hohen Detailgrad. Bei den günstigen Modellen rangieren die LG Tone Free DT90Q und die Samsung Galaxy FE an der Klangspitze.

Fazit: Die Testsieger in den drei Preisklassen heißen JBL Tour Pro 3, Technics EAH-AZ60M2 und LG Tone Free DT90Q. Die In-Ears zeichneten sich durch tollen Klang, ausdauernde Akkus und hohen Tragekomfort aus.

Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 20/2024, die ab 20. September 2024 im Handel verfügbar ist.

