COMPUTER BILD

So schnell surft Deutschland: COMPUTER BILD testet Kabel- und DSL-Geschwindigkeit

Hamburg (ots)

Wer hoch aufgelöste Filme streamt, Onlinespiele zockt oder Updates lädt, braucht dafür eine flotte Internetleitung - sonst macht es keinen Spaß. Aber welche Provider bieten schnelles Internet? Und wo tröpfeln die Daten?

Das zeigt COMPUTER BILD in der aktuellen Ausgabe 18/2019. Für den neuen Kabel- und DSL-Speedtest wurden mehr als 9,6 Millionen Messungen in ganz Deutschland vorgenommen. Das Ergebnis: Anschlüsse über TV-Kabel sind deutlich schneller als DSL-Verbindungen per Telefonleitung. So rauscht Unitymedia als schnellster Anbieter im Test mit durchschnittlich 140 Megabit pro Sekunde (Mbps) davon, dicht gefolgt von Vodafone Kabel (ehemals Kabel Deutschland) mit 138 Mbps. Bei Vodafone Kabel lässt das Tempo abends allerdings teils deutlich nach.

Die Deutsche Telekom kommt als schnellster DSL-Anbieter im Schnitt auf gerade mal auf 45 Mbps, O2 als langsamster auf 34 Mbps. Und da es hierzulande viel mehr DSL- als Kabelnutzer gibt, surfen nur die wenigsten Einwohner Deutschlands mit richtig viel Tempo.

Auffällig: Bei fast allen Anbietern bekommen Nutzer in Großstädten schnellere Verbindungen als Kunden auf dem Land. Bei Vodafone Kabel ist der Unterschied zwischen Stadt und Land mit durchschnittlich 23 Mbps am größten. Eine Ausnahme sind Unitymedias Kabelanschlüsse, denn hier gibt's auf dem Land mehr Tempo.

Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.

Den vollständigen Kabel- und DSL-Speedtest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 18/2019, die ab 16. August 2019 im Handel ist.

COMPUTER BILD ist die meistverkaufte Computerzeitschrift Europas und bietet ihren Lesern seit mehr als 20 Jahren jeden zweiten Freitag umfangreiche Informationen und News über alle digitalen Trends. Die Tipps und Tricks zu aktuellen Produkten und die besten Kaufberatungen sind dank COMPUTER BILD-Testlabor einzigartig. Exklusive Premium-Apps, interessante Gadgets und viele weitere Gratis-Mehrwerte runden das Hefterlebnis für die Leser ab.

Pressekontakt:

Nicole Schwichtenberg

COMPUTER BILD Digital GmbH

Telefon: (040) 347 24053

E-Mail: nicole.schwichtenberg@axelspringer.de

Original-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuell