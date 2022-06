foodwatch e.V.

Verbraucherschutzminister fordern Verbot von an Kinder gerichtetem Junkfood-Marketing - foodwatch: Bundesminister Özdemir muss Gesetz ohne Schlupflöcher auf den Weg bringen

Berlin/Weimar (ots)

Die Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) hat ein Verbot von an Kinder gerichteter Werbung für ungesunde Lebensmittel gefordert. Dazu erklärt Saskia Reinbeck von der Verbraucherorganisation foodwatch:

"Mit bekannten Social-Media-Influencern und bunten Werbespots dreht die Lebensmittelindustrie Kindern vor allem Zuckerbomben und fettige Snacks an. Der Appell der Landesminister an die Bundesregierung könnte deutlicher nicht sein: Nur mit einem strengen Bundesgesetz kann das Treiben der Lebensmittelunternehmen auf Kosten der Kindergesundheit gestoppt werden. Bundesernährungsminister Cem Özdemir darf bei einem solchen Gesetz aber keine Schlupflöcher lassen: Die Influencer-Empfehlung für McDonald's wird von Kindern ebenso wahrgenommen wie der Clip von Coca-Cola in der Werbepause für Germany's Next Topmodel. Sendezeiten ohne Junkfood-Werbung schaffen, Anzeigen im Internet und über die Sozialen Medien beschränken - all diese Maßnahmen dürfen nicht nur Kinderformate betreffen, sondern müssen alle Formen von Werbung für besonders ungesunde Lebensmittel berücksichtigen."

Hintergrund:

Die Verbraucherschutzministerkonferenz hat sich in einem Beschluss für "ein umfassendes Verbot für an Kinder und Jugendliche gerichtete Werbung für Lebensmittel, die nicht dem Nährstoffprofil-Modell des Regionalbüros für Europa der WHO entsprechen", ausgesprochen. Der Bund müsse ein entsprechendes Gesetz "im Rahmen seiner Regelungszuständigkeit" auf den Weg bringen, so die Ressortchefs der Länder.

In ihrem Koalitionsvertrag haben die Ampel-Parteien versprochen, die an Kinder gerichtete Werbung für Ungesundes beschränken zu wollen. Einen Gesetzesentwurf hat sie jedoch bislang noch nicht eingebracht.

Ein von foodwatch in Auftrag gegebenes juristisches Gutachten zeigt, dass Bundesernährungsminister Cem Özdemir umfassende Werbebeschränkungen als Bundesgesetz auf den Weg bringen kann. Einen Umweg über den Medienstaatsvertrag sei nicht notwendig.

Laut einer Studie der Universität Hamburg sieht ein Kind in Deutschland durchschnittlich 15 Werbespots oder -anzeigen für ungesunde Lebensmittel pro Tag. Davon entfallen 5 auf das Internet und 10 auf das Fernsehen. 92 Prozent der Spots für Lebensmittel, die Kinder in Internet und TV wahrnehmen, bewerben ungesunde Produkte wie Fast Food, Snacks oder Süßigkeiten (Fernsehen 89 Prozent, Internet 98 Prozent).

Fachorganisationen und Ärzteverbände fordern seit Jahren eine Beschränkung der Junkfood-Werbung. So sollten nur ausgewogene Lebensmittel an Kinder beworben werden dürfen. Auch der wissenschaftliche Beirat des Bundesernährungsministeriums (WBAE) empfiehlt in seinem Gutachten gesetzliche Regelungen und beschreibt die "unzureichende Effektivität freiwilliger Selbstkontrollen beim kinderbezogenen Marketing". Das Gremium verweist auf internationale Erfahrungen, wonach in Ländern mit gesetzlichen Beschränkungen des Kindermarketings der Konsum von Junkfood im Zeitraum von 2002 bis 2016 um 8,9 Prozent gesunken ist. In Ländern mit freiwilligen Selbstverpflichtungen der Wirtschaft ist der Konsum im gleichen Zeitraum hingegen um 1,7 Prozent gestiegen.

