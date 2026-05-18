Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Fachprogramm auf dem DFV-Gemeinschaftsstand

Von AED-Erfahrungen bis Vegetationsbrandbekämpfung: Vorträge auf der INTERSCHUTZ

Berlin/Hannover (ots)

Vom 1. bis 6. Juni findet die INTERSCHUTZ-Messe in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover statt. Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) zeigt mit seinem Messeauftritt in Halle 27, D 46 nicht nur das große Netzwerk der verschiedenen Partner. Im Mittelpunkt des Standes steht die "Plaza", auf der jeden Tag fünf kompakte fachliche Vorträge Einblicke in das Themenspektrum der Feuerwehren und ihrer Verbände geben. "Im abwechslungsreichen Fachprogramm wird besonders deutlich, wie facettenreich und vielfältig die Feuerwehr-Welt mit ihren Aufgaben und ihrer Entwicklung ist", wirbt DFV-Vizepräsident Frank Hachemer, der im Präsidium für die Veranstaltung zuständig ist.

Referentinnen und Referenten aus Reihen des Deutschen Feuerwehrverbandes teilen ihre Expertise zur IT-Sicherheit für Feuerwehren, berichten von der Novellierung der Feuerwehr-Dienstvorschrift "Tauchen" und stellen die Grundsätze der Sondereinheiten "Rettungshunde & Ortungstechnik" vor. Die Experten ziehen ihre Lehren aus Atemschutzunfällen, besprechen die Erfahrungen mit Automatischen Externen Defibrillatoren (AED) für Feuerwehren, behandeln die Sirene als Teil des Warnmittel-Mixes und geben Einblicke in den Dachverband der österreichischen Feuerwehren. Sie zeigen auf der Plaza, dass Feuerwehr mehr ist als nur Technik, indem sie zu weitreichenden Themen referieren: Gewalt gegen Einsatzkräfte, Demokratie- und Vielfaltsarbeit und Feuerwehrmusik bis hin zu Feuerwehrmuseen und Digitalisierung historischer Dokumente.

Von den Landesfeuerwehrverbänden kommen Impulse zu zahlreichen Themen, die dazu einladen, von Beispielen guter Praxis auch an anderen Orten zu lernen: Zur erleichterten Brandschutzbedarfsplanung, zur Kommunikation in eskalierten Einsatzlagen, zur vernetzten Leitstellenstruktur, zu den vielfältigen Möglichkeiten im Bevölkerungsschutz, zur Resilienz und Krisenvorsorge der Bevölkerung, zur steuer- und sozialversicherungsoptimierten Gestaltung von Aufwandsentschädigungen, zu Leistungen für Hinterbliebene von im Feuerwehrdienst Verstorbenen, zu Auswirkungen von Brandmeldeanlagen, zu Brandschutz in Feuerwehrhäusern, zur Mitgliedergewinnung für Freiwillige Feuerwehren im ländlichen Raum, zum Freiwilligen Sozialen Jahr in der Feuerwehr, zu identifikationsstiftenden Gebrauchsgegenständen, zu Prämien und Ehrenzeichen, zur Feuerwehr in der Schule und zur Zusammenarbeit mit Landwirten bei der Vegetationsbrandbekämpfung.

Das komplette Vortragsprogramm der Plaza steht unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/interschutz/ online zur Verfügung. Auf dieser Seite werden auch Informationen und Impressionen rund um den Deutschen Feuerwehrverband und den DFV-Gemeinschaftsstand auf der INTERSCHUTZ veröffentlicht.

Der Deutsche Feuerwehrverband als Fachverband für mehr als 1,4 Millionen Feuerwehrangehörige in Deutschland ist ideeller Partner der Weltleitmesse. Am Gemeinschaftsstand präsentieren sich neben dem DFV und den Landesfeuerwehrverbänden mit dem Weltfeuerwehrverband CTIF und der European Firefighters Association (EUFFAS) auch internationale Verbände. Hinzu kommen der Fachbereich Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, die Deutsche Jugendfeuerwehr, das Deutsche Feuerwehr-Museum, der Arbeitskreis "Ferien- und Gästehäuser" des DFV sowie das Versandhaus des Deutschen Feuerwehrverbandes.

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