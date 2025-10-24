Neue Osnabrücker Zeitung

Berliner Rabbiner: Angriffe gegen Juden sind Vorboten für Angriffe auf Demokratie

Yehuda Teichtal: Kampf gegen Antisemitismus ist Kampf um unsere freiheitliche Existenz

Osnabrück (ots)

Der Oberrabbiner der jüdischen Chabad-Gemeinde in Berlin, Yehuda Teichtal, sieht den Einsatz gegen Antisemitismus als einen Kampf um die gesamte freiheitliche Existenz Deutschlands. "Wer heute gegen Juden ist, ist morgen gegen Frauen und übermorgen gegen alle, die Freiheit und Demokratie schätzen. Deshalb ist der Kampf gegen Antisemitismus ein Kampf um unsere freiheitliche Existenz insgesamt", sagte Teichtal im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Er betonte, dass er mit "Kampf" keine gewaltsame Auseinandersetzung meine, sondern ein Ringen um die Köpfe.

Laut Teichtal dächten auch Mitglieder seiner Gemeinde darüber nach, Deutschland aus Sicherheitsgründen zu verlassen. Er finde jedoch: "Unsere Aufgabe ist es, nicht aufzugeben. Wir sind Botschafter des Lichts, der Liebe und Freude." Man müsse die Dunkelheit verhindern, dies sei die jüdische Antwort auf Bedrohungen.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell