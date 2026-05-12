Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Erneuter Mitgliederzuwachs: Mehr als 380.000 Kinder und Jugendliche engagieren sich in der Deutschen Jugendfeuerwehr

Berlin (ots)

Mehr als 4,5 Millionen geleistete Arbeitsstunden der ehrenamtlich engagierten Betreuenden in den Kinder- und Jugendfeuerwehren

Berlin - Die Deutsche Jugendfeuerwehr verzeichnete im Jahr 2025 einen erneuten Zuwachs: Bundesweit engagierten sich 380.441 Kinder und Jugendliche in Jugendfeuerwehren und Kindergruppen - ein Anstieg von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt gehörten 274.763 Jugendliche den 18.421 Jugendfeuerwehren an, darunter 86.034 Mädchen. In den 6.308 Kindergruppen wurden 105.678 Kinder gezählt - 40.431 davon Mädchen. Dies entspricht einem Wachstum von 6,11 Prozent im Bereich der Kindergruppen.

Die Jugendfeuerwehr lebt vom Engagement von rund 127.000 Ehrenamtlichen - den Jugendwartinnen und -warten, Leitenden von Kindergruppen, Betreuenden, Ausbilderinnen und Ausbildern und vielen helfenden Händen. Allein 2025 investierten sie mehr als 4,5 Millionen Stunden in Gruppenstunden, Veranstaltungen sowie deren intensive Vor- und Nachbereitung. Dieses außergewöhnliche freiwillige Engagement macht eine starke, moderne Jugendarbeit erst möglich!

Im vergangenen Jahr traten 76.553 Jugendliche neu in die Jugendfeuerwehr ein, weitere 13.225 wechselten aus den Kindergruppen in die Jugendabteilungen. Zudem nahmen 33.625 ehemalige Jugendfeuerwehr-Mitglieder - darunter 10.245 Mädchen - den aktiven Dienst in den Freiwilligen Feuerwehren auf.

"Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Feuerwehren vermittelt Werte, stärkt den Zusammenhalt und eröffnet jungen Menschen Perspektiven", erklärt der stellvertretende Bundesjugendleiter Jörn-Hendrik Kuinke. "Dass die Mitgliederzahlen weiter steigen, besonders in den Kindergruppen, verdanken wir vor allem dem außergewöhnlichen Einsatz der vielen Ehrenamtlichen. Sie gestalten die Jugend- und Nachwuchsarbeit Tag für Tag mit großem Engagement und machen diese Entwicklung überhaupt erst möglich. Unser besonderer Dank gilt zudem den ehemaligen stellvertretenden Bundesjugendleitern Dirk Müller und Andreas Huhn für ihre Unterstützung bei der Erstellung der Jahresstatistik."

Hintergrund

Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr lebt ihre Werte Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement und Kameradschaft.

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