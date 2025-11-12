TÜV-Verband e. V.

Einladung zur Pressekonferenz am 20. November: AutoBild TÜV-Report 2026 - Pkw-Sicherheit in Zeiten von Elektrifizierung und Digitalisierung

Die Antriebswende kommt in Fahrt. Immer mehr E-Autos drängen auf den Gebrauchtwagenmarkt - mit einigen spezifischen Mängeln. Das zeigen die regelmäßigen Hauptuntersuchungen (HU), bei der die technische Sicherheit der Fahrzeuge überprüft wird. Der "TÜV-Report 2026" präsentiert eine umfassende Analyse der Prüfungen von rund zehn Millionen Fahrzeugen in Deutschland.

Wie ist der technische Zustand der zunehmend älter werdenden Fahrzeugflotte? Welche Pkw-Modelle sind besonders zuverlässig und bei welchen treten besonders viele Mängel auf? Wie schneiden E-Autos im Vergleich zu Verbrennern ab? Welcher Hersteller bietet die beste Langzeitqualität? Und was sind die aktuellen Trends auf dem Gebrauchtwagenmarkt? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der "TÜV-Report 2026".

Seit über 50 Jahren ist der TÜV-Report eine unabhängige Quelle für Verbraucher, Hersteller und Politik, wenn es um den technischen Zustand der Fahrzeuge in Deutschland geht. Die Ergebnisse und unsere politischen Empfehlungen für eine zeitgemäße HU vor dem Hintergrund von Digitalisierung, Elektromobilität und Nachhaltigkeit stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen.

Zeit: Donnerstag, 20. November 2025, 9:30 Uhr

Ihre Gesprächspartner sind:

Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer TÜV-Verband e.V.

Maurice Shahd, Chefredakteur AutoBild TÜV-Report

