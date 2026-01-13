Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

IF Star 2026: Öffentliche Versicherer und Deutscher Feuerwehrverband zeichnen innovative Ideen der Feuerwehren aus

Berlin/Düsseldorf (ots)

Die öffentlichen Versicherer und der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) starten die neue Ausschreibungsrunde für den IF Star 2026, die renommierte Auszeichnung für innovative Ideen aus dem Feuerwehralltag. Ab sofort können sich Feuerwehren aus ganz Deutschland bis zum 29. Juni 2026 mit ihren Projekten bewerben. Für die drei besten Einreichungen ist jeweils ein Preisgeld von 3.500 Euro ausgelobt.

Mit dem IF Star würdigen die öffentlichen Versicherer und der DFV bereits zum neunten Mal vorbildliche Initiativen, die den Feuerwehralltag sicherer, effizienter oder attraktiver gestalten. Der Wettbewerb wird alle zwei Jahre verliehen. Bewerbungen sind in den Tätigkeitsbereichen Sicherheit und Gesundheitsschutz von Einsatzkräften, schadenarme Einsatztaktik, Mitgliedergewinnung und -bindung, Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie in der Sonderkategorie "operative Einsatzplanung" möglich.

"Seit Jahrzehnten verbindet die öffentlichen Versicherer und die Feuerwehren in Deutschland eine erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft. Mit dem IF Star möchten wir die Kreativität und das Engagement der Feuerwehrangehörigen sichtbar machen und würdigen", sagt Wolfgang Wiest, Hauptgeschäftsführer des Verbands öffentlicher Versicherer e. V.

Auch Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, hebt die Bedeutung des Wettbewerbs hervor: "Die Feuerwehren in Deutschland leisten tagtäglich Herausragendes. Immer wieder entstehen dabei innovative Konzepte, die die Sicherheit der Einsatzkräfte erhöhen und den Bevölkerungsschutz verbessern. Diese Ideen verdienen Anerkennung - und sie sollen über den IF Star auch anderen Feuerwehren zugutekommen."

Die prämierten Projekte werden in verschiedenen Fach- und Publikumsmedien vorgestellt, um eine breite Verbreitung innerhalb des Feuerwehrwesens zu erreichen. "Der Austausch von Ideen und Konzepten ist entscheidend, um Fortschritte in Ausbildung, Taktik und Sicherheit zu erzielen", so Banse weiter. "Durch die Weitergabe bewährter Ansätze können Feuerwehren im ganzen Land voneinander lernen - zum Nutzen der Einsatzkräfte und der gesamten Gesellschaft."

Bewerbungen können bis zum 29. Juni 2026 in digitaler Form an ifstar@voevers.de eingereicht werden. Vertreterinnen und Vertreter der Gewinner-Teams werden zu einer feierlichen Preisverleihung im Rahmen der Delegiertenversammlung des DFV am 17. Oktober 2026 in Berlin eingeladen.

Zur Auszeichnung IF Star

Die öffentlichen Versicherer und die Feuerwehren in Deutschland verbindet seit jeher eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit - mit dem gemeinsamen Ziel, die Sicherheit und das Wohlergehen der Bevölkerung zu schützen. Die schnelle Erkennung von Gefahrenquellen und die Begrenzung von Schäden stehen dabei im Mittelpunkt. Um dieses Engagement zu würdigen, wurde 2010 beim Deutschen Feuerwehrtag in Leipzig erstmals der IF Star verliehen. Über die Auszeichnung entscheidet eine Fachjury, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern des Deutschen Feuerwehrverbandes, der Feuerwehren, der öffentlichen Versicherer sowie der Wissenschaft zusammensetzt.

Der Flyer zur Bewerbung und weitere Informationen zum IF Star sind online unter www.voev.de/if-star (Link zu externer Seite) und https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/if-star/ zu finden.

Im Verband öffentlicher Versicherer haben sich die regional tätigen, öffentlichen Versicherer Deutschlands überregional organisiert. Dem Verband gehören acht Erstversicherergruppen mit rund 40 Einzelunternehmen an. Gemeinsam erreichen die öffentlichen Versicherer mit mehr als 23 Milliarden Euro Prämienvolumen einen Marktanteil von rund 10 Prozent am deutschen Versicherungsmarkt und sind damit die zweitgrößte Versicherungsgruppe in Deutschland.

