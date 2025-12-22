Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Fortbildung von Fake News bis Fahrzeugbeschaffung

Service des Deutschen Feuerwehrverbandes: Online mit "DFV direkt" informieren

Berlin (ots)

Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) als Fachverband für 1,4 Millionen Feuerwehrangehörige in Deutschland bietet auch im Jahr 2026 wieder exzellente Schulungen bequem vom heimischen Computer aus an: Die monatliche Online-Fortbildung "DFV direkt" informiert das ganze Jahr über zu interessanten Themen aus unterschiedlichsten Bereichen.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 14. Januar 2026, das Thema "Brandherd Desinformation: Fake News erkennen, Social Media souverän nutzen, Ehrenamt stärken". Lara Grewe und Marlene Obst (CORRECTIV - Recherchen für die Gesellschaft) geben im Rahmen einer Kooperation mit der Deutschen Jugendfeuerwehr Tipps zu diesem immer wichtigeren Medienbereich.

Am Mittwoch, 18. Februar 2026, stellt Karsten Göwecke (Vorsitzender des Normenausschusses Feuerwehrwesen) die Frage "Normung im deutschen Feuerwehrwesen - Hilfe oder hinderlich?" - Normen sind die Basis für den Alltag der deutschen Feuerwehren und haben Einfluss auf alle Aspekte von der Kübelspritze bis zum Feuerwehrhaus.

Mit dem aktuellen Thema der "Neuerungen zur Vereinheitlichung der Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen" beschäftigt sich Jürgen Weiß (Landesfeuerwehrverband Bayern) am Mittwoch, 11. März 2026. Die Alarmierung über Brandmeldeanlagen zählt für viele Feuerwehren mittlerweile zum Alltag.

Am Mittwoch, 8. April 2026, dreht sich alles um das Thema "Krebserkrankung durch Feuerwehrdienst? Hygiene im Brandeinsatz!". Dr. Andreas Häcker (Landesfeuerwehrarzt Baden-Württemberg) stellt das schwerwiegende Thema mit großem Praxisbezug vor.

Die "Ausschreibung und Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen" ist einer der umfangreichsten Vorgänge, die es für Feuerwehren gibt. Am Mittwoch, 20. Mai 2026, erläutern die Autoren der entsprechenden DFV-Fachempfehlung, Günther Pinkenburg (Rechtsanwalt) und Jörg Fiebach (Leitender Branddirektor), wie solch ein Großprojekt durchgeführt werden kann.

Was geht noch, wenn gar nichts mehr geht? Am Mittwoch, 10. Juni 2026, beschäftigt sich Christoph Steger mit dem Thema "Der Weg zur Rückfallkommunikation inklusive eines Praxisbeispiels" - angesichts der geopolitischen Lage ist dieses Thema aktueller denn je und auch für die Feuerwehren von Belang.

Die Online-Fortbildungen des Deutschen Feuerwehrverbandes finden jeweils von 18 bis 19 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos; es wird ein Teilnahmezertifikat ausgestellt. Anmeldung (für die meisten Termine) und Informationen stehen unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/dfv-direkt/ zur Verfügung.

Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell