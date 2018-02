Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu kostenloser ÖPNV

Stuttgart (ots) - Die schwarz-rote Koalition erwägt den Einstieg in die kostenlose Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die kostenlose Fahrt in Bus und Stadtbahn ist aber kein Allheilmittel. Die Tücken liegen im Detail dieser bisher nur vage skizzierten Idee aus Berlin. Es ist gut, die angeregten Maßnahmen zunächst in Modellstädten zu testen. Dass Tickets günstiger werden sollten, ist aber jetzt schon eine Notwendigkeit. Eine Fahrt mit dem Auto in die City darf nicht billiger sein als mit Bus oder Bahn.

