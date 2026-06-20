Mitteldeutsche Zeitung

BSW-Bundesvorstand setzt Kreisvorsitzenden in Sachsen-Anhalt ab

Halle (ots)

Im Streit zwischen zwei verfeindeten Parteiflügeln in Sachsen-Anhalt greift die BSW-Bundesspitze durch. Der Co-Vorsitzende des Kreisverbands Sachsen-Anhalt Ost, Florian Thomas, wurde seines Amtes enthoben. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Wochenendausgabe) unter Berufung auf BSW-Landeschef John Lucas Dittrich. Gegen Thomas sei zugleich eine Ämtersperre verhängt worden. Die Beschlüsse seien einstimmig bei einer Enthaltung erfolgt.

"Herr Thomas betreibt seit Monaten schwerst parteischädigendes Verhalten" sagte Dittrich der MZ. So habe der Abgesetzte Unwahrheiten über Urteile des Parteischiedsgerichts verbreitet und Mitglieder seines eigenen Kreisverbandes ausgegrenzt. Auch habe Thomas wahlkampfrelevante Informationen nicht weitergegeben.

Der Geschasste weist das zurück. "Die Vorwürfe sind hanebüchen. Es geht nur darum, mich mundtot zu machen", sagte Thomas. Ihm sei kein einziger Verstoß gegen die Satzung mitgeteilt worden. Auch habe er auf einen Gesprächswunsch vom Bundesvorstand keine Reaktion erhalten.

BSW-Landeschef Dittrich sagte, aktuell würden noch weitere Amtsenthebungsverfahren rechtlich geprüft.

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