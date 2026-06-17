PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Mitteldeutsche Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Mitteldeutsche Zeitung

Sachsen-Anhalts Innenministerin Zieschang in Sorge wegen Schnell-Radikalisierung durch Social Media

Halle (ots)

Die sachsen-anhaltische Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sieht große Online-Reichweiten für Gewaltaufrufe als Gefahr für die innere Sicherheit. "Gewaltverherrlichende Bilder und Videos haben in sozialen Medien ein unglaubliches Verbreitungspotenzial", sagte Zieschang der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). "Wir erleben in allen Bereichen des Extremismus, dass die Radikalisierungsphasen immer kürzer werden. Das nehmen wir bei Rechtsextremisten genauso wie bei Islamisten wahr."

Als abschreckendes Beispiel nannte sie ein von Anhängern des Islamischen Staats verbreitetes Foto, das zum Einsatz von Autos als Waffe gegen Menschen aufruft. "Wenn so etwas tausende Menschen erreicht, kann man womöglich auch einen finden, der sich zu einer Nachahmungstat motivieren lässt", sagte Zieschang.

Als wachsendes Problem in Sachsen-Anhalt bezeichnete Zieschang rechtsextreme Gewalt. "Das sind lose strukturierte Gruppen, die sich teils nur über soziale Medien organisieren. Das macht es schwierig für die Polizei", sagte die Ministerin. "Auffällig ist, dass einige Gruppen optisch Anleihe bei den Baseballschlägerjahren nehmen, zum Beispiel durch Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln."

Anders als in den Jahren nach der Wiedervereinigung bekämen solche Gruppen aber heute keinen positiven Widerhall, sagte Zieschang. "Es gibt keine gesellschaftspolitische Akzeptanz für Gewalt." Störaktionen gegen CSD-Aufzüge seien daher rückläufig.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung
Hagen Eichler
Telefon: 0391 400 66 94 10
hagen.eichler@mz.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Mitteldeutsche Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Mitteldeutsche Zeitung
Weitere Storys: Mitteldeutsche Zeitung
Alle Storys Alle
  • 16.06.2026 – 19:00

    Luftfahrtmanager Mühlenfeld soll mitteldeutsche Airports kontrollieren

    Halle (ots) - Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden bekommen einen neuen Chefkontrolleur: Auf der Hauptversammlung der Mitteldeutschen Flughafen AG am Donnerstag soll der Luftfahrtexperte Karsten Mühlenfeld zum neuen Aufsichtsratschef gewählt werden, erklärten zwei mit den Vorgängen vertraute Personen der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 02:00

    16-Jähriger in Halle wegen 105 Bombendrohungen in Deutschland, Österreich und Schweiz angeklagt

    Halle. (ots) - Das Amtsgericht Halle in Sachsen-Anhalt rollt einen ungewöhnlichen Kriminalfall auf, in dem es um 105 Bombendrohungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geht. Die Staatsanwaltschaft Halle hat einen 16-jährigen Jugendlichen wegen "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten" angeklagt, wie die Behörde der in Halle ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 02:00

    Anschlag von Magdeburg: Versicherung zahlt Millionen an Opfer

    Halle (ots) - Anderthalb Jahre nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gibt es erstmals eine finanzielle Bilanz zu den körperlichen Schäden der Opfer. Die Zahlen stammen von der R+V-Versicherung, die den vom Attentäter Taleb A. als Waffe missbrauchten Mietwagen versichert hatte. Wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Montagausgabe) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren