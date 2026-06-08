PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Mitteldeutsche Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Mitteldeutsche Zeitung

Anschlag von Magdeburg: Versicherung zahlt Millionen an Opfer

Halle (ots)

Anderthalb Jahre nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gibt es erstmals eine finanzielle Bilanz zu den körperlichen Schäden der Opfer. Die Zahlen stammen von der R+V-Versicherung, die den vom Attentäter Taleb A. als Waffe missbrauchten Mietwagen versichert hatte. Wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Montagausgabe) berichtet, erklärte das Unternehmen, man habe alle persönlichen Ansprüche der Betroffenen bewertet. "Dabei sind wir auf einen nicht anderweitig gedeckten Gesamtbetrag von rund neun Millionen Euro gekommen", sagte Firmensprecherin Gesa Fritz dem Blatt.

Allerdings reicht das zur Verfügung stehende Geld nicht aus, um alle Ansprüche vollständig zu erfüllen. Grundsätzlich muss, wenn mit einem Fahrzeug ein Mensch getötet oder verletzt wird, der Halter haften - bei der Todesfahrt von Magdeburg der Autovermieter Sixt beziehungsweise dessen Versicherung, die R+V. Das Straßenverkehrsgesetz sieht jedoch eine Haftungsobergrenze von fünf Millionen Euro vor. Zusätzlich und freiwillig stellt die Verkehrsopferhilfe 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Der Verein wird von allen deutschen Autohaftpflichtversicherern finanziert. "Uns stehen also insgesamt 7,5 Millionen Euro zur Auszahlung zur Verfügung", sagte die R+V-Sprecherin. Da sich die Forderungen auf neun Millionen Euro belaufen, bleibt ein Teil ungedeckt. Betroffene erhielten eine Zahlung in Höhe von rund 80 Prozent des jeweiligen Anspruchs.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung
Hagen Eichler
Telefon: 0391 400 66 94 10
hagen.eichler@mz.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Mitteldeutsche Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Mitteldeutsche Zeitung
Weitere Storys: Mitteldeutsche Zeitung
Alle Storys Alle
  • 29.05.2026 – 02:00

    Anwalt von Weihnachtsmarkt-Opfern rechnet mit Millionenklagen gegen Stadt Magdeburg

    Halle (ots) - Mögliche Fehler und Versäumnisse beim Schutz des Magdeburger Weihnachtsmarktes könnten die Stadt Magdeburg finanziell teuer zu stehen kommen. Der Magdeburger Rechtsanwalt Thomas Klaus, der rund 100 Opfer des Anschlags vom Dezember 2024 vertritt, rechnet mit Schadensersatzklagen gegen die Kommune. "Da wird es um Millionen Euro gehen", sagte Klaus der in ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 02:00

    Neue Grundsteuer setzt Kommunen in Sachsen-Anhalt finanziell unter Druck

    Halle (ots) - Die neue Grundsteuer bringt Sachsen-Anhalts Kommunen bislang weniger Einnahmen als vor der Reform. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe). Nach Angaben des Städte- und Gemeindebundes sanken die Einnahmen bei der Grundsteuer A um 1,7 Millionen Euro und bei der Grundsteuer B um 13,6 Millionen Euro. Viele Städte ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 18:00

    AfD-Kandidat hat Ärger mit Arbeitgeber: Dienstpflichten verletzt?

    Halle (ots) - Gegen den AfD-Kandidaten für das Amt des Landrates im Saalekreis (Sachsen-Anhalt), Uwe Arendt, hat die Polizei-Inspektion Halle disziplinarische Ermittlungen eingeleitet. Der 58-jährige Kriminalhauptkommissar soll während einer mehrmonatigen Krankschreibung gegen seine Pflichten als Beamter verstoßen haben. Das berichtet die in Halle erscheinende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren