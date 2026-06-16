PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Mitteldeutsche Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Mitteldeutsche Zeitung

Luftfahrtmanager Mühlenfeld soll mitteldeutsche Airports kontrollieren

Halle (ots)

Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden bekommen einen neuen Chefkontrolleur: Auf der Hauptversammlung der Mitteldeutschen Flughafen AG am Donnerstag soll der Luftfahrtexperte Karsten Mühlenfeld zum neuen Aufsichtsratschef gewählt werden, erklärten zwei mit den Vorgängen vertraute Personen der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). Mühlenfeld wird die 60-jährige Hiltrud Werner ersetzen, die das Amt nach eigenen Abgaben abgeben wollte.

Mühlenfeld leitet aktuell den Ingenieurdienstleister Anecom mit Sitz im Aerospace Technology Centre in Wildau bei Berlin, der Antriebstechnologien für die Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt. Zuvor war Mühlenfeld Manager beim Billigflieger Ryanair und von 2015 bis 2017 Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg. Fehlplanungen beim Hauptstadtflughafen BER kosteten Mühlenfeld damals den Job.

Er soll die Sanierung der Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden, die beide zur MFAG gehören, weiter voranbringen. MFAG-Vorstandschef Götz Ahmelmann verkündete zuletzt, dass das Restrukturierungsprogramm vorzeitig im Sommer 2026 abgeschlossen werden soll. Sachsen und Sachsen-Anhalt haben das mit Millionen unterstützt.

Auf der Hauptversammlung wollen die Hauptgesellschafter Sachsen und Sachsen-Anhalt über weitere Sparmaßnahmen beraten. Im Mittelpunkt dürfte dabei der Flughafen Dresden stehen. Der Abfertigungsbereich ist für das aktuelle Fluggästeaufkommen überdimensioniert. Es gibt seit langem Überlegungen, das architektonisch wertvolle Terminal etwa als Veranstaltungsort zu nutzen und die Passagierabfertigung in einen kleineren Bereich auszulagern. Ob der Aufsichtsrat am Donnerstag dazu Beschlüsse fasst, ist unklar.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung
Steffen Höhne
Telefon: 0345 565 4220
steffen.hoehne@mz.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Mitteldeutsche Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Mitteldeutsche Zeitung
Weitere Storys: Mitteldeutsche Zeitung
Alle Storys Alle
  • 15.06.2026 – 02:00

    16-Jähriger in Halle wegen 105 Bombendrohungen in Deutschland, Österreich und Schweiz angeklagt

    Halle. (ots) - Das Amtsgericht Halle in Sachsen-Anhalt rollt einen ungewöhnlichen Kriminalfall auf, in dem es um 105 Bombendrohungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geht. Die Staatsanwaltschaft Halle hat einen 16-jährigen Jugendlichen wegen "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten" angeklagt, wie die Behörde der in Halle ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 02:00

    Anschlag von Magdeburg: Versicherung zahlt Millionen an Opfer

    Halle (ots) - Anderthalb Jahre nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gibt es erstmals eine finanzielle Bilanz zu den körperlichen Schäden der Opfer. Die Zahlen stammen von der R+V-Versicherung, die den vom Attentäter Taleb A. als Waffe missbrauchten Mietwagen versichert hatte. Wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Montagausgabe) ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 02:00

    Anwalt von Weihnachtsmarkt-Opfern rechnet mit Millionenklagen gegen Stadt Magdeburg

    Halle (ots) - Mögliche Fehler und Versäumnisse beim Schutz des Magdeburger Weihnachtsmarktes könnten die Stadt Magdeburg finanziell teuer zu stehen kommen. Der Magdeburger Rechtsanwalt Thomas Klaus, der rund 100 Opfer des Anschlags vom Dezember 2024 vertritt, rechnet mit Schadensersatzklagen gegen die Kommune. "Da wird es um Millionen Euro gehen", sagte Klaus der in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren