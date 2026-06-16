Mitteldeutsche Zeitung

Luftfahrtmanager Mühlenfeld soll mitteldeutsche Airports kontrollieren

Halle (ots)

Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden bekommen einen neuen Chefkontrolleur: Auf der Hauptversammlung der Mitteldeutschen Flughafen AG am Donnerstag soll der Luftfahrtexperte Karsten Mühlenfeld zum neuen Aufsichtsratschef gewählt werden, erklärten zwei mit den Vorgängen vertraute Personen der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). Mühlenfeld wird die 60-jährige Hiltrud Werner ersetzen, die das Amt nach eigenen Abgaben abgeben wollte.

Mühlenfeld leitet aktuell den Ingenieurdienstleister Anecom mit Sitz im Aerospace Technology Centre in Wildau bei Berlin, der Antriebstechnologien für die Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt. Zuvor war Mühlenfeld Manager beim Billigflieger Ryanair und von 2015 bis 2017 Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg. Fehlplanungen beim Hauptstadtflughafen BER kosteten Mühlenfeld damals den Job.

Er soll die Sanierung der Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden, die beide zur MFAG gehören, weiter voranbringen. MFAG-Vorstandschef Götz Ahmelmann verkündete zuletzt, dass das Restrukturierungsprogramm vorzeitig im Sommer 2026 abgeschlossen werden soll. Sachsen und Sachsen-Anhalt haben das mit Millionen unterstützt.

Auf der Hauptversammlung wollen die Hauptgesellschafter Sachsen und Sachsen-Anhalt über weitere Sparmaßnahmen beraten. Im Mittelpunkt dürfte dabei der Flughafen Dresden stehen. Der Abfertigungsbereich ist für das aktuelle Fluggästeaufkommen überdimensioniert. Es gibt seit langem Überlegungen, das architektonisch wertvolle Terminal etwa als Veranstaltungsort zu nutzen und die Passagierabfertigung in einen kleineren Bereich auszulagern. Ob der Aufsichtsrat am Donnerstag dazu Beschlüsse fasst, ist unklar.

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