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Mitteldeutsche Zeitung

AfD plant im Fall einer Regierung 150 bis 200 Posten-Neubesetzungen in Behörden

Halle (ots)

Im Fall einer Regierungsübernahme der AfD in Sachsen-Anhalt müssten Teile der Beamtenschaft in der Landesverwaltung um ihre Jobs bangen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe). Demnach gibt es in der rechtsextremen Partei bereits Pläne, nach einem Sieg bei der Landtagswahl im September eine dreistellige Zahl von Stellen im Land neu zu besetzen. "Hier scheint eine Zahl von 150 bis 200 Stellen realistisch", sagte AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund dem Blatt. Es geht demnach nicht nur um Posten für mögliche Minister, Staatssekretäre und deren Stäbe - sondern auch um die Ebene darunter, also Leitungsposten auf der Arbeitsebene der Ministerien oder Chefposten in anderen Behörden im Land.

Der Gedanke dahinter: Die AfD will im Fall eines Wahlsiegs sichergehen, dass ihre Regierungspolitik nicht innerhalb des Beamtenapparates aufgehalten wird. Siegmund betonte zwar, dass seiner Erfahrung nach "auf viele Abteilungs- und Referatsleiter" in den Ministerien gesetzt werden könne. "Wenn jedoch versucht werden sollte, unsere Arbeit aktiv zu blockieren, müssen wir natürlich Maßnahmen ergreifen", sagte er der MZ. Siegmund erklärte zudem: "Große Teile der mittleren Ebene sind nicht politisch besetzt. Grundsätzlich reichen wir jedem die Hand, egal welcher politischen Couleur."

Die Pläne der AfD betreffen nicht allein die Ministerien. "Unser Blick richtet sich natürlich nicht nur auf die Landesverwaltung, sondern auch auf landeseigene Gesellschaften", sagte Siegmund. Abschaffen wolle er beispielsweise die Landesenergieagentur.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung
Jan Schumann
Telefon: 0391 400 66 94 11
jan.schumann@mz.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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