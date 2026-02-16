PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mitteldeutsche Zeitung

Kinderwagen-Hersteller Zekiwa ist insolvent

Sachsen-Anhalt/Wirtschaft (ots)

Halle - Eine weitere ostdeutsche Traditionsmarke steckt in finanziellen Nöten: Der Kinderwagen-Hersteller Zekiwa aus Kretzschau (Burgenlandkreis) ist insolvent. "In den vergangenen Monaten war die wirtschaftliche Entwicklung durch rückläufige Umsätze, steigende Kosten und eine anhaltende Ergebnisbelastung geprägt", teilte die Geschäftsführung der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstag-Ausgabe) auf Anfrage mit. Insbesondere der Geburtenrückgang wirke sich spürbar auf die Nachfrage aus.

Der Geschäftsbetrieb läuft den Angaben zufolge uneingeschränkt weiter. Entwicklung und Vertrieb waren nach MZ-Informationen in Kretzschau angesiedelt. Die Produktion findet weitgehend in Osteuropa statt. Das Unternehmen hat den Magdeburger Sanierungsexperten Nico Kämpfert unter anderem mit der Investorensuche beauftragt. Der vorläufige Insolvenzverwalter ist Ulrich Luppe aus Halle.

Die Stadt Zeitz gilt als Wiege der deutschen Kinderwagen-Produktion. In der DDR produzierte Zekiwa (Zeitzer Kinderwagenindustrie) für den gesamten osteuropäischen Raum, aber auch für westdeutsche Unternehmen wie beispielsweise Neckermann, und wurde so zur größten Kinderwagenfabrik Europas.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung
Marc Rath
Telefon: 0345 565 4200
marc.rath@mz.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

