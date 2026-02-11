Mitteldeutsche Zeitung

Krise um Vetternwirtschaft: AfD Sachsen-Anhalt akzeptiert Vermittler aus Berlin

Halle (ots)

Der wegen Vorwürfen zu Vetternwirtschaft bundesweit in der Kritik stehende AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt will seine Krise mit Hilfe eines externen Vermittlers lösen. Der nordrhein-westfälische AfD-Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk sagte der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe), dass ihn Parteichef Martin Reichardt, Spitzenkandidat Ulrich Siegmund und der frühere Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt als Mediator akzeptiert hätten. "Alle drei haben signalisiert, dass sie eine Vermittlung gut finden und mich treffen wollen", sagte Gottschalk. Er selbst sei in dem Konflikt "strikt neutral".

Die Idee, einen Vermittler in den AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt zu schicken, wurde auf der jüngsten Sitzung des AfD-Bundesvorstands beraten. Gottschalk sagte: "Ich will alles versuchen, wenn man mich lässt. Das habe ich dem Bundesvorstand angeboten, und dort hat keiner widersprochen."

Während des Schlichtungsversuchs sollten die Akteure in Magdeburg auf wechselseitige Anschuldigungen verzichten, fordert Gottschalk. "Ich wünsche mir für die Gespräche eine Friedenspflicht. Alle sollen übereinkommen, dass sie die mediale Feldschlacht einstellen und in einen Dialog finden." Das zielt auf zwei verfeindete Personengruppen: Auf der einen Seite Ex-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt, auf der anderen Seite die Führungsriege um Parteichef Reichardt und Spitzenkandidat Siegmund.

Die AfD-Landesspitze ist bemüht, den Einsatz eines externen Mediators herunterzuspielen. Auf MZ-Anfrage betonte ein Parteisprecher, Gottschalk habe "keinen Auftrag" des Bundesvorstands, in Sachsen-Anhalt zu vermitteln. Der Sprecher dementierte aber nicht, dass Parteichef Reichardt und Spitzenkandidat Siegmund ihre Zusage für einen Vermittlungsversuch gegeben haben. "Grundsätzlich steht der Landesvorstand Sachsen-Anhalt für zielführende Gespräche jederzeit zur Verfügung", sagte der Parteisprecher.

