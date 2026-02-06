Neuhintertux Tipotsch GmbH

Ab Ende März startet am Hintertuxer Gletscher die 2. Skisaison

Bild-Infos

Download

Hintertux (ots)

Während in vielen Skiregionen der März den Start des Frühlings ankündigt und damit auch das Ende der Wintersaison einläutet, erlebt der Hintertuxer Gletscher genau jetzt seine Glanzzeit.

Wenn anderswo schon die letzten Schwünge auf Firn gefahren werden, ist in Hintertux der Moment, in dem die 2. Skisaison beginnt: mit Sonne, bestem Schnee und breiten Pisten. Skifahren am Hintertuxer Gletscher ist noch bis in den Juni hinein möglich. Ein Privileg, das nur wenige Wintersportregionen bieten.

Dank der Höhenlage bis über 3.250 Meter sind die Schneeverhältnisse auch im Frühjahr zuverlässig und perfekt für winterliche Schwünge und sonnige Stunden. Der Hintertuxer Gletscher bietet 60 Pistenkilometer, von sanften Abfahrten für Genussfahrer bis hin zu anspruchsvollen Strecken für sportliche Carver.

Morgens genießen Sie noch die kühle Frische des Gletschers, während die Sonne allmählich die Berge erwärmt. Mittags locken die zahlreichen Sonnenterrassen der Bergrestaurants zu einer kleinen Pause mit Panoramablick. Hier kann man die Frühjahrssonne auf der Haut spüren und dabei die atemberaubende Aussicht auf die Zillertaler Alpen genießen. Ein Erlebnis, das pure Energie und Urlaubsfreude zugleich schenkt.

Direkt am Fuße dieses einzigartigen Gletscher-Skigebiets gelegen, bietet das 4-Sterne-superior Hotel Neuhintertux den perfekten Ausgangspunkt für alle, die den Winter verlängern und dabei höchsten Komfort genießen möchten.

Das Hotel Neuhintertux ergänzt das Skierlebnis perfekt. Nach einem langen Tag auf den Pisten warten elegante Zimmer, kulinarische Highlights aus der regional inspirierten Küche und ein Wellnessbereich, der müde Muskeln wieder belebt. Ob ein entspannender Saunagang, sanftes Schweben im Sky-Pool oder ein Glas Wein auf der Sonnenterrasse - hier genießt man den Winter in vollen Zügen, während im restlichen Zillertal bereits der Frühling Einzug gehalten hat.

Sonnenskilauf in Hintertux ist mehr als nur ein sportliches Vergnügen. Es ist die Freiheit, den Winter dann zu erleben, wenn er am schönsten ist. Es ist der Luxus, noch einmal die perfekten Bedingungen zu genießen, wenn anderswo die Skier längst eingelagert werden.

Wer ab April immer noch Lust auf Sonne, Schnee und endlose Pisten hat, findet in Hintertux seinen persönlichen Wintertraum. Das 4-Sterne-Superior Hotel Neuhintertux sorgt dafür, dass dieser Traum nicht nur auf der Piste, sondern auch abseits davon in allen Facetten erlebbar wird. www.neu-hintertux.com

Neuhintertx Gletscher Moments bis 07.06.2026

3 Nächte inkl. 3/4 Neuhintertux-Verwöhnpension und Gletscher & Spa Verwöhnperlen ab EUR 555,00 pro Person pro Aufenthalt

Original-Content von: Neuhintertux Tipotsch GmbH, übermittelt durch news aktuell