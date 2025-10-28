PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mitteldeutsche Zeitung

Anhaltende Ausfälle und Verspätungen - Bahnbetreiber Start in Sachsen-Anhalt droht eine Abmahnung

Halle (ots)

Angesichts anhaltender Zugausfälle, Verspätungen und mangelhafter Kommunikation gerät der Zugbetreiber Start Mitteldeutschland in Sachsen-Anhalt zunehmend unter Druck. Das Unternehmen stehe "relativ dicht" vor einer Abmahnung, sagte der Geschäftsführer der Landesnahverkehrsgesellschaft Nasa, Peter Panitz, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe) - bis zur Kündigung des Vertrages wäre es dann nicht mehr weit. "Wir sind überhaupt nicht zufrieden", betonte Panitz. Start bekomme grundlegende Abläufe nicht in den Griff. So mangele es an Personal, Fahrgäste würden über Fahrplanänderungen unzureichend informiert. Die Nasa hatte Start bereits im Sommer eine förmliche Rüge ausgesprochen und die Vertragsstrafen erhöht. Seitdem hätten sich die Probleme aber "in Wochenfrist" gesteigert, sagte Panitz dem Blatt.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung
Marc Rath
Telefon: 0345 565 4200
marc.rath@mz.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

