Mitteldeutsche Zeitung

Zwei Jahre und länger: Große regionale Unterschiede bei Dauer der Einbürgerungsverfahren in Sachsen-Anhalt

Halle (ots)

Einbürgerungsverfahren für Ausländer dauern in Sachsen-Anhalt teilweise zweieinhalb Jahre und länger - vom Antrag bis zur Entscheidung über die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Dauer der Verfahren hängt erheblich davon ab, in welcher Region Migranten ihren Antrag stellen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagausgabe) mit Verweis auf eine Kleine Anfrage der Linken im Landtag. Während der Saalekreis im Schnitt in sechs bis neun Monaten über Einbürgerungen entscheidet, kann es in der Landeshauptstadt Magdeburg sechs bis 30 Monate dauern. Diese Zahlen legte das Landesinnenministerium auf Anfrage der Linken offen.

Allein in Sachsen-Anhalt wird demnach jedes Jahr über Tausende Einbürgerungen entschieden. Im Jahr 2024 wurden laut Innenministerium gut 5.200 Anträge gestellt. Etwa 2.800 Verfahren endeten mit einer Einbürgerung, in 360 Fällen wurde sie dagegen abgelehnt. Ungefähr 7.750 Verfahren waren zum Jahreswechsel noch nicht entschieden, so das Innenministerium. Vergleichsweise schnell im Abarbeiten sind die Behörden in der Stadt Halle. Die Kommune veranschlagt im Schnitt neun bis 13 Monate für ein Einbürgerungsverfahren. Der Salzlandkreis und Dessau-Roßlau geben hingegen zwölf bis 24 Monate an.

"Die Zahlen zeigen, dass es ein hohes Interesse an Einbürgerungen gibt", sagte der Linken-Politiker Wulf Gallert dem Blatt. Zugleich kritisierte er aber einen "riesigen Stau" noch offener Verfahren. "Wir schieben eine Bugwelle vor uns her. Das weist darauf hin, dass es Probleme in der Bewältigung gibt." Sachsen-Anhalts Integrationsbeauftragte Susi Möbbeck (SPD) forderte eine Beschleunigung der Verfahren. "Die langen Bearbeitungszeiten resultieren vor allem aus einem starken Personalmangel", sagte sie der Zeitung. "Es steht unserem Land nicht gut zu Gesicht, dass der Wohnort über die Wartezeit bis zur Einbürgerung entscheidet." Sachsen-Anhalt müsse attraktiver für internationale Fachkräfte werden. "Viele Kommunen arbeiten bereits daran, ihre Ausländerbehörden personell zu stärken", so Möbbeck. "Ein richtiger Schritt, der jedoch Zeit braucht, um Wirkung zu zeigen."

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell