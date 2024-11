Mitteldeutsche Zeitung

Black Friday einer der einkaufsstärksten Tage im Jahr

Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Handel (ots)

Halle. Der Freitag vor dem ersten Advent gehört laut dem Handelsverband Sachsen-Anhalt inzwischen zu den einkaufstärksten Tagen des Jahres. "In den Tagen um den ,Black Friday' werden die Sachsen-Anhalter etwa 130 Millionen Euro ausgegeben", sagte Verbandsgeschäftsführer Knut Bernsen der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). Die Zahl sei auf Basis einer Prognose des Deutschen Handelsverbandes (HDE) errechnet. Bundesweit wird an den Aktionstagen ein Umsatz von 5,9 Milliarden Euro erwartet.

"Nicht mehr nur die Online-Händler, sondern auch sehr viele stationäre Händler bieten Rabatte an", berichtet Bernsen. Nach seiner Einschätzung kaufen die Konsumenten die Weihnachtsgeschenke immer früher ein und nutzen Rabattaktionen bewusst. Insgesamt würden die Handelsumsätze im November und Dezember aber wohl kaum steigen.

Laut einer Verbraucherbefragung im Auftrag des HDE geben die Deutschen in diesem Jahr im Schnitt 297 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Die Einkaufstüten sind sehr unterschiedlich gefüllt. Ein Viertel der Befragten gab an, weniger als 100 Euro auszugeben.

