Mitteldeutsche Zeitung

Schokofirma Halloren produziert jetzt Dubai-Pralinen

Wirtschaft/Lebensmittel (ots)

Halle. Die Halloren Schokoladenfabrik will auch von dem Trend der teuren Dubai-Schokolade profitieren. "Wir produzieren aktuell rund um die Uhr Dubai Chocolates", sagte Matthias Thalheim, kaufmännische Leiter der Halloren Schokoladenfabrik in Halle, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). Die Pralinen, gefüllt mit Pistaziencreme und gerösteten Teigfäden, sollen im Einzelhandel verkauft werden.

Bis zum Jahresende sollen etwa 200.000 Pralinenschachteln produziert werden. Der Verkaufsstart ist den Angaben zufolge am 5. Dezember in der Erlebniswelt am Unternehmenssitz in Halle geplant.

Die Trend-Schokolade aus Dubai geht gerade in den sozialen Medien viral. Die Tafeln kosten im deutschen Handel bisher zwischen 8 und 15 Euro.

