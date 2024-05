Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu politisch motivierter Gewalt

Halle/MZ (ots)

Wohin steuert die Republik, wenn sich immer mehr Teile der Bevölkerung rechts, links, religiös oder einfach in Opposition zum demokratischen System radikalisieren? Man kann dem Staat nicht vorwerfen, auf dem einen oder anderen Auge blind zu sein. Man hat aber den Eindruck, dass Politik und Behörden der Dynamik hinterherregulieren. So konnte das Bundeskriminalamt die Verfolgung von Hass und Hetze im Netz deutlich ausbauen. Wenn in einem Jahr 8.000 Hasspostings geahndet werden, dann ist das ein Erfolg - dürfte aber nur die Spitze des Eisbergs sein.

