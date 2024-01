DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Der Dreame L10s Pro Ultra Heat kommt

Schmutzige Kanten waren gestern

Der Saug-/Wischroboter kommt mit ausfahrbaren Mopps und KI-Hinderniserkennung

Berlin (ots)

Dreame Technology, Pionier innovativer Haushaltsgeräte, stellt heute den Dreame L10s Pro Ultra Heat vor. Nachdem das Unternehmen mit der MopExtend(TM) Technologie erstmalig den ausfahrbaren Mopp nach Europa brachte, geht der neue Saug-/Wischroboter zusätzlich noch mit einer ganzen Reihe von High-End-Features an den Start.

Rotierende Wischmopps mit MopExtend(TM) Technologie für saubere Kanten

Sauber bis in die Ecken! Dank der ausfahrbaren Mopps (MopExtend(TM) Technologie), eine Technologie, die Dreame letztes Jahr zur IFA erstmals in Europa präsentierte, gehören schmutzige Kanten der Vergangenheit an. Dafür streckt der L10s Pro Ultra Heat seinen Mopp mit Hilfe eines Roboterarms aus und kommt so auch an schwer zu erreichende Stellen. Im Zusammenspiel mit seinen präzisen Mehrfachsensoren reinigt er so sogar bis an Stuhlbeine, Türritzen, unregelmäßige Ecken oder Sockelleisten. Die rotierende Bauweise sorgt gleichzeitig für maximale Reinigungsleistung, auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Die fortschrittliche MopExtend(TM)-Technologie sorgt für eine gründlichere Reinigung im gesamten Zuhause.

6-in-1 Station mit Heißwasser Mopp-Reinigung und Putzmittel-Dosierung

Bis zu 75 Tage mühelos sauber! Denn die 6-in-1 Station kümmert sich beim L10s Pro Ultra Heat nicht nur um einen geladenen Akku:

- Mopp-Reinigung mit heißem Wasser - So sorgt der L10s Pro Ultra Heat für immer hygienische Bodenpflege. Denn die Reinigung der Mopps mit heißem Wasser löst selbst hartnäckige Flecken, entfernt effektiv Gerüche und verstärkt die Wirkung der Reinigungslösung. Und dank eines großzügigen 4-Liter-Schmutzwassertanks und einem 4,5-Liter-Tank für sauberes Wasser ohne ständigen Wasserwechsel von Hand.

- Automatische Mopptrocknung mit Heißluft - Trocknet die Mopps nach der Reinigung schnell mit Heißluft, um Schimmelbildung und schlechte Gerüche zu vermeiden.

- Auto-Empty/Hands-Free bis zu 75 Tage - Mit der DualBoost 2.0-Technologie und einem 3,2-Liter-Staubbeutel wird der Staubbehälter bis zu 75 Tage lang automatisch entleert und muss weniger als sechsmal pro Jahr gewechselt werden.

- Automatische Frischwasserversorgung - Sorgt für die ideale Feuchtigkeit des Mopps, damit er selbst weite Strecken ohne Unterbrechung wischen kann und er nie auf dem Trockenen sitzt.

- Automatisches Nachfüllen von Reinigungsmitteln - Befüllt den Roboter mit dem richtigen Verhältnis von Reinigungsmitteln und Wasser für glänzende und umweltschonende Putzergebnisse.

Optional erhältlich: Wasseranschluss-Kit für automatisches Nachfüllen und Entleeren** - Das Wasseranschluss-Kit macht die vollautomatische Bodenreinigung zur Realität. Mit dem Erweiterungspaket kann die Station des L10s Pro Ultra Heat an Frisch- und Abwasser angeschlossen werden und befüllt sich fortan automatisch.

Vormax(TM) Saugsystem mit kraftvollen 7.000 Pa Saugkraft

Da bleibt kein Steinchen auf dem anderen! Um auch groben Schmutz und schwierigsten Oberflächen gewachsen zu sein, kommt der L10s Pro Ultra Heat mit kraftvollen 7.000 Pa Saugkraft. Dank des strömungsoptimierten Turbo-Force-Luftkanalsystems ist er dabei trotzdem besonders leise.

Nie wieder verhedderte Haare

Mit der Tri-Cut Bürste gehören verhedderte Haare der Vergangenheit an! Die integrierten Schneiden der Hauptbürste teilen Haare und sorgen für ein konstant gutes Reinigungsergebnis.

Integrierte Schmutzerkennung CleanGenius(TM)

Schluss mit Flecken nach dem Putzen! Der L10 Pro Ultra Heat kommt als erster seiner Klasse mit der Schmutzerkennung CleanGenius(TM). Damit bemerkt er automatisch besonders verschmutzte Flächen und reinigt sie bei Bedarf mehrfach. Und der Mopp? Auch hier erkennt die ausgefeilte Sensorik Verschmutzungen und lässt den Roboter bei Bedarf einen Zwischenstopp in der Station einlegen, damit es mit sauberen Feudeln weitergehen kann.

Automatische Raum-für-Raum-Reinigungsstrategie

Mit Hilfe eines KI-Algorithmus lernt der L10s Pro Ultra Heat den Grundriss der Wohnräume und empfiehlt Verbesserungen in der Abfolge, maßgeschneidert für jeden Raum. Je nach Aufteilung, Art des Bodens und Platzierung der Möbel berechnet der Roboter so die ideale Reinigungs-Strategie.

Smart Pathfinder(TM) Navigation und KI-Hinderniserkennung

Immer auf Kurs! Der L10s Pro Ultra Heat findet dank der Smart Pathfinder(TM) Navigation stets den besten Weg. Und mit KI-Hinderniserkennung und

strukturiertem Licht umfährt er außerdem zuverlässig und präzise Hindernisse.

Damit ist der Roboter bestens gerüstet für den nächsten Einsatz und Nutzer können wochenlang die Bodenpflege vergessen. Alles, was bleibt, sind saubere Böden.

Preise und Verfügbarkeit

Der Dreame L10s Pro Ultra Heat wird ab dem 31.01.2024 zur UVP von 999,00 EUR im Dreame Onlineshop sowie Amazon, Mediamarkt, Kaufland, OTTO und Saturn verfügbar sein.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

