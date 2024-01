Dreame: Neuheiten auf der CES 2024 / Dreame zeigt auf der CES den neuen Saug-/Wischroboter L10s Pro Ultra Heat, den Stielstaubsauger Z10 Station und gibt Ausblicke auf den A1, den ersten Mähroboter.

DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Dreame Technology, Pionier innovativer Haushaltsgeräte, zeigt auf der CES 2024 gleich vier Innovationen. Nachdem das Unternehmen mit der MopExtend(TM) Technologie erstmalig den ausfahrbaren Mopp nach Europa brachte, stellt mit dem Saug-/Wischroboter DreameBot L10s Pro Ultra Heat, dem Stielstaubsauger Dreame Z10 Station und dem Nass- / Trockensauger Dreame H13 Pro nun seine neuesten Innovationen im Bereich der Haushaltsautomatisierung vor. Dazu gibt es bereits einen Ausblick auf den Mähroboter A1.

DreameBot L10s Pro Ultra Heat: Sorgenfreier Haushalt

Der DreameBot L10s Pro Ultra Heat ist das neueste Mitglied der Familie. Er ist die nächste Generation des Verkaufsschlagers L10s Ultra und vereint alle Top-Innovationen der Marke in einem Gerät. Damit bringt Dreame eine Reihe von Verbesserungen und Spitzentechnologien in einem Paket mit einer 6-in-1 Station für unter 1000 EUR in den Markt.

Rotierende Wischmopps mit MopExtend(TM) Technologie für saubere Kanten

Sauber bis an den Rand! Dank der ausfahrbaren Mopps (MopExtend(TM) Technologie), eine Technologie, die Dreame letztes Jahr zur IFA erstmals in Europa präsentierte, gehören schmutzige Kanten der Vergangenheit an. Der L10s Pro Ultra Heat verfügt über eine noch präzisere Kantenerkennung und fährt seinen Mopp bei Bedarf an Hindernissen oder Fußleisten entlang. Die rotierende Bauweise sorgt dabei für maximale Reinigungsleistung, auch bei hartnäckigen Verschmutzungen.

Vormax(TM) Saugsystem mit kraftvollen 7.000 Pa Saugkraft

Da bleibt kein Steinchen auf dem anderen! Um auch groben Schmutz und schwierigsten Oberflächen gewachsen zu sein, kommt der L10s Pro Ultra Heat mit kraftvollen 7.000 Pa Saugkraft. Dank des strömungsoptimierten Turbo-Force-Luftkanalsystems ist er dabei trotzdem besonders leise.

6-in-1 Station mit Heißwasser Mopp-Reinigung und Putzmittel-Dosierung

Bis zu 75 Tage mühelos sauber! Denn die 6-in-1 Station kümmert sich beim L10s Pro Ultra Heat nicht nur um einen geladenen Akku:

Mopp-Reinigung mit heißem Wasser - So sorgt der L10s Pro Ultra Heat für immer hygienische Bodenpflege. Denn die Reinigung der Mopps mit heißem Wasser löst selbst hartnäckige Flecken, entfernt effektiv Gerüche und verstärkt die Wirkung der Reinigungslösung. Und dank eines großzügigen 4-Liter-Schmutzwassertanks und einem 4,5-Liter-Tank für sauberes Wasser ohne ständigen Wasserwechsel von Hand.

Automatische Mopptrocknung mit Heißluft - Trocknet die Mopps nach der Reinigung mit Heißluft, um Schimmelbildung und schlechte Gerüche zu vermeiden.

Auto-Empty/Hands-Free bis zu 75 Tage - Mit der DualBoost 2.0-Technologie und einem 3,2-Liter-Staubbeutel wird der Staubbehälter bis zu 75 Tage lang automatisch entleert und muss weniger als sechsmal pro Jahr gewechselt werden.

Automatische Frischwasserversorgung - Füllt den Wassertank des Roboters nach, damit er weite Strecken ohne Unterbrechung wischen kann und er nie auf dem Trockenen sitzt.

Automatisches Nachfüllen von Reinigungsmitteln - Befüllt den Roboter mit dem richtigen Verhältnis von Reinigungsmitteln und Wasser für glänzende und umweltschonende Putzergebnisse.

Optional erhältlich: Wasseranschluss-Kit für automatisches Nachfüllen und Entleeren** - Das Wasseranschluss-Kit macht die vollautomatische Bodenreinigung zur Realität. Mit dem Erweiterungspaket kann die Station des L10s Pro Ultra Heat an Frisch- und Abwasser angeschlossen werden und befüllt sich fortan automatisch.

Integrierte Schmutzerkennung CleanGenius(TM)

Schluss mit Flecken nach dem Putzen! Der L10 Pro Ultra Heat kommt als erster seiner Klasse mit der Schmutzerkennung CleanGenius(TM). Damit erkennt er automatisch hartnäckige Flecken und reinigt die Stellen bei Bedarf mehrfach.

Smart Pathfinder(TM) Navigation und KI-Hinderniserkennung

Immer auf Kurs! Der L10s Pro Ultra Heat findet dank der Smart Pathfinder(TM) Navigation stets den besten Weg. Dank der KI-Hinderniserkennung mit strukturiertem Licht umfährt er außerdem zuverlässig und präzise Hindernisse.

Damit ist der Roboter bestens gerüstet für den nächsten Einsatz und Nutzer können wochenlang die Bodenpflege vergessen. Alles, was bleibt, sind saubere Böden.

Preise und Verfügbarkeit

Der L10s Pro Ultra Heat wird am Ende Januar im Dreame Onlineshop sowie im Online- und Einzelhandel verfügbar sein.

---------------------------------------------------------------

Dreame Z10 Station: Eine Station, 90 Tage Ruhe.

Der Dreame Z10 Station ist mehr als ein kabelloser Staubsauger! Mit seiner automatischen Entleerungsstation ist lästiges Ausleeren über dem Mülleimer kein Thema mehr. Denn nach dem Saugen und einem einfachen Knopfdruck wird der Staub dank eines mehrschichtigen Filtersystems automatisch in nur 10 Sekunden in die Station entleert.

Dank der 2,5L Fassungsvermögen ist bis zu 90 Tage Schluss mit Staub. Ein antibakterieller Filter in der Station hemmt das Wachstum von Bakterien und sorgt so für saubere und geruchsfreie Luft.

Für jede Situation gewappnet

Der Dreame Z10 Station hat eine Laufzeit von 65 Minuten ohne Unterbrechung und ist damit ideal für ausdauernde Reinigungsaufgaben. Der leistungsstarke Akku und der schnelle Motor mit 108.000 U/min sorgen dafür, dass Haare, Schmutz, Staub und alle anderen Rückstände in allen Räumen effektiv entfernt werden.

Die Bürste verfügt über V-förmig angeordnete Borsten, die den Schmutz besser aufsaugen sowie über blaue LEDs, die in einem Winkel von 138° leuchten und helfen, selbst kleinste Schmutzpartikel auf Böden und Teppichen zu erkennen und zu entfernen.

Für den Z10 Station sind zwei Bürstenköpfe erhältlich, die optimal an jede Situation angepasst sind. Die Multi-Flächen-Bürste ist mit einem Kamm ausgestattet, mit dem Haare ganz einfach aufgesaugt werden können. Mit der weichen Bürste mit Walze können Sie verschiedene Arten von Rückständen wie Schmutz, Staub und Haare auf einer Vielzahl von Hartböden entfernen.

Darüber hinaus bietet die Z10 Station eine große Auswahl an leicht austauschbarem Zubehör für den täglichen Gebrauch.

Preise und Verfügbarkeit

Der Z10 Station ist jetzt zur UVP von 499,09 EUR im Online- und Einzelhandel verfügbar sein.

---------------------------------------------------------------

Weitere Neuheiten für 2024

Neben dem DreameBot L10s Pro Ultra Heat Heat und dem Dreame Z10 Station steht auch der Dreame H13 Pro in den Startlöchern, der die H-Serie im Bereich der Nass-/Trockensaugern erneuern wird.

Dreame hat sich zum Ziel gesetzt, die Innovationen der Haushaltsautomation auch in andere Bereiche des täglichen Lebens zu bringen. Daher präsentiert Dreame zum ersten Mal auch einen Mähroboter, den Dreame Roboticmower A1. Damit bringt das Unternehmen modernste Robotik in den Garten und Nutzer können zukünftig das Rasenmähen mit einem Fingerzeig erledigen können.

Preis und Verfügbarkeit

Der Dreame H13 Pro und der Dreame Roboticmower A1 werden am Ende März 2024 erhältlich sein.

---------------------------------------------------------------

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

