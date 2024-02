DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Deutscher Servicepreis 2024

Unternehmen mit dem besten Service - Verleihung des renommierten Awards - Preisträger in 67 Kategorien

Berlin (ots)

Der Deutsche Servicepreis 2024 wird heute Abend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz verliehen. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen feierlich Deutschlands servicebeste Unternehmen aus. Der Award ist das Ergebnis einer umfassenden Jahresauswertung von Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Analysen. Die Auszeichnung für außerordentliche Kundenorientierung, die alljährlich - aktuell bereits in 14. Auflage - verliehen wird, berücksichtigt etablierte Unternehmen wie auch Start-ups (Sendehinweis: ntv service, Montag, 19.02.2024, 18:35 Uhr).

Zu den diesjährigen Preisträgern zählen beispielsweise das Vergleichsportal Check24, der Versicherer CosmosDirekt, der Elektronikkonzern Samsung, die Budget-Hotelkette Motel One, der Online-Händler Tchibo.de oder das Start-up-Unternehmen Meet your master. Die Ergebnisse der Jahresauswertung decken auch auf, wie groß die Unterschiede hierzulande sind - die Spannbreite reicht von sehr guter bis mangelhafter Kundenorientierung.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Branchenübergreifend können sich viele Unternehmen vor allem mit der Beratung vor Ort profilieren. In der Gesamtheit verfehlt der Service knapp ein gutes Niveau, ist damit aber deutlich besser als sein Ruf hierzulande. Und die Preisträger sind dabei die High-Performer in Sachen Service."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "ntv ist Mitinitiator des Deutschen Servicepreises und mit der Berichterstattung würdigen wir zum einen große wie kleine Unternehmen, die auf besondere Weise Verbraucherbedürfnisse erfüllen. Zum anderen soll der Award ein Ansporn für alle Firmen sein, den Kundenservice stetig zu verbessern."

In zahlreiche Studien, Kundenbefragungen und über ein Social-Media-Monitoring mit Brandwatch Analytics wurden 2.277 Unternehmen untersucht. Die Basis des Awards bildeten 6.117 verdeckte Testkontakte, 185.227 Kundenstimmen sowie 24.165 Social-Media-Beiträge. Im Zentrum der Untersuchung standen dabei die Vor-Ort-Beratung, der Online-Service, der Service am Telefon und per E-Mail sowie Kundenaussagen zum Service der Anbieter. Ausgezeichnet werden die jeweils besten Unternehmen in 67 Kategorien, unter anderem in den Bereichen Mobilität, Gesundheit, Haus & Wohnung, Energie, Finanzen, Reise & Freizeit sowie Lebensmittel.

PREISTRÄGER "DEUTSCHER SERVICEPREIS 2024"

(Kategorien und Preisträger in alphabetischer Reihenfolge)

Apotheken & Sanitätshäuser

Kundenurteil: Linda Apotheken; Shop Apotheke; Zimmermann

Bad & Küche

Kundenurteil: Die Badgestalter; Keramundo; Nolte Küchen

Bauen & Ausbauen

Kundenurteil: Hornbach.de; One Bath; Werkzeugstore24

Beauty

Kundenurteil: Emmi Skin; Medicare Beauty; Stadt-Parfümerie Pieper

Berufliche Orientierung

Kundenurteil: Ausbildungsmarkt.de; Experteer.de; Goldnetz

Bildung

Start-ups: Knowunity; Meet your master; Tandem

Bildungseinrichtungen

Kundenurteil: IFM-Institut für Managementlehre; PHWT Private Hochschule für Wirtschaft und Technik; UE University of Europe for Applied Sciences

Camping

Kundenurteil: Camperdays; Camping Wagner; Nordisk

Einrichtung

Kundenurteil: Alles zum Schlafen; Höffner; Möbel Kraft

E-Learning & Online-Kurse

Kundenurteil: Bibukurse.de; Bidi.one; Lecturio

Elektronik

Kundenurteil: Beamer-Discount; Pearl; Samsung

Elektronik Zubehör

Kundenurteil: Mysoftware; Tinten Center; Ubisoft Store

E-Mobilität

Kundenurteil: Get it done; Haibike; Walberg Urban Electrics

Energie

Kundenurteil: Heizoel24; Knauber Erdgas; Switchup.de

Erlebnis & Erholung

Kundenurteil: Astor Filmlounge; Europa Park; Meridian Spa & Fitness; Spreewelten

Events & Geschenke

Kundenurteil: Geschenke24; München Ticket; Zankyou

Fahrrad

Kundenurteil: Cube / Multicycle; Mein-Dienstrad.de; Zweirad-Stadler.de

Finanzen

Kundenurteil: EthikBank; Proaurum.de; WISO Steuer (Buhl Data Service)

Finanzen Anbieter

Servicetests: DEGIV; Lexoffice; Pro Aurum

Finanzen Institute

Servicetests: Comdirect; Interhyp; Stadtsparkasse München

FinTech & InsurTech

Start-ups: Parqet; Timeless; Wefox

Fitness

Kundenurteil: GetFit Fitness; Kieser Training; Mamaworkout

Freizeit & Beschäftigung

Kundenurteil: Lego.com; Lorenz-Leserservice; Lotto.de

Garten

Kundenurteil: Gartenzaun24; Pina Sonnensegel; Steda

Gestalten & Entwerfen

Kundenurteil: Boesner; Cewe; Selfmade (ehemals Stoff & Stil)

Gesunde Ernährung

Kundenurteil: Fairnatural; Sunday Natural; WW Weight Watchers

Gesundheit

Beratung vor Ort: Augustinum; Brillen Rottler; Hörpartner

Gesundheit

Servicetests: Kursana; Sanimed; Smileunion

Gesundheit

Start-ups: Foodpunk; Happy Brush; Selfapy

Gesundheitseinrichtungen

Kundenurteil: Asklepios; Fair Doctors; Geers

Gesundheitsprodukte

Kundenurteil: Cegla Medizintechnik; Geratherm; Wöhlk

Getränke

Kundenurteil: Hol ab!; Rindchen's Weinkontor; Teegschwendner.de

Getränke

Start-ups: Kale and me; Koawach; Live Fresh

Haus & Wohnung

Beratung vor Ort: Knutzen Wohnen; Küchen Aktuell; Polstermöbel Fischer

Haushalt & Wohnen

Kundenurteil: Persil Service Online; Porzellantreff.de; Rahmen-Shop.de

Haushalt & Wohnen

Start-ups: Everdrop; Grover; Nebenan.de

Haustechnik

Kundenurteil: Greenakku; Wagner Sicherheitstechnik; Wolf-Online-Shop.de

Hilfen im Seniorenalltag

Start-ups: Caera (Microsynetics); Enna; Lindera

Job & Arbeitshilfen

Kundenurteil: Böttcher AG; Burgia; Design Offices

Kosmetik

Start-ups: Banana Beauty; Formel + Skin; Junglück

Leasing & Auto-Abo

Kundenurteil: Sparneuwagen; Vehiculum; Vive La Car

Lebensmittel

Kundenurteil: Gefro; Malzers Backstube; Rewe

Lebensmittel

Start-ups: Braineffect; Brammibal's Donuts; Pottsalat

Logistik & Umzug

Kundenurteil: DHL; Hansetrans; My Place

Mentale Gesundheit

Kundenurteil: Mentalis; Yoga me home; Yogaworld

Mobilfunk & Internet

Kundenurteil: Aldi Talk; Arktis.de; Check24

Mobilität

Beratung vor Ort: Mr. Wash; Pneuhage; Polo

Mobilität

Kundenurteil: Fahrschule XXL; Park One; Sixt-Neuwagen

Mobilität

Start-ups: Emmy; Moia; Swapfiets

Mobilität Zubehör

Kundenurteil: Akf-shop; Kenwood; Reifen.com

Mode & Bekleidung

Start-ups: Ooia; Snocks; Vinokilo

Pauschalreisen

Kundenurteil: Check24; Meiers Weltreisen; TUI

Pflegeangebote

Kundenurteil: Pflegeagentur 24; Vdek Pflegelotse; Vivianum

Rauchwaren

Kundenurteil: Blu (myblu); InTaste; Online-Tabak-Shop

Reise

Kundenurteil: Donnerwetter.de; Go7seas Kreuzfahrten; Ich parke billiger

Reise & Freizeit

Beratung vor Ort: Motel One; Sonnenklar Reisebüro

Reise & Freizeit

Servicetests: Eberhardt Travel; Lufthansa City Center; Mobil in Deutschland

Reisen

Start-ups: Freewaycamper; Hometogo; Numa

Shopping & Handel

Kundenurteil: Amazon; Etsy; Tchibo.de

Smart Home

Start-ups: Air-Q; Tesvor; Tink

Sport & Freizeit

Start-ups: Asana Rebel; Kernwerk; Tubolito

Sprachen lernen

Kundenurteil: Berlitz; Onlinekorrektor.de; Sprachcaffe Sprachreisen

Versicherung

Kundenurteil: Continentale; CosmosDirekt; HUK-Coburg

Versicherung

Servicetests: Check24; Hannoversche; Verivox

Weiterbildung

Kundenurteil: CAK Cyber Akademie; Kayenta; Lean2sigma

Wohnungssuche

Kundenurteil: Housing Anywhere; Immoverkauf24; Immowelt

Yacht & Boot

Kundenurteil: ADAC Skipper-Portal; Boataround; Svb

