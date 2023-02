Sky Deutschland

Die Rekordjagd der Boston Bruins und der Kampf der deutschen Stars um die Playoff-Plätze live: die NHL-Highlights bis Mitte März bei Sky

Unterföhring (ots)

Insgesamt überträgt Sky in der ersten März-Hälfte 23 Partien der NHL live und exklusiv

Sky zeigt die Spiele der Boston Bruins gegen die New York Rangers und zwei Mal gegen die Detroit Red Wings zur besten Sendezeit, außerdem das gegen die Edmonton Oilers

Die deutschen Stars live: unter anderem fünf Spiele von Leon Draisaitls Oilers und vier der Red Wings mit Moritz Seider

Die NHL live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW

Unterföhring, 28. Februar 2023 - Gut 20 Spiele haben die Teams in der NHL noch zu absolvieren, bevor Mitte April die Stanley Cup Playoffs starten. Zu Beginn des letzten Viertels der Regular Season kämpfen die meisten deutschen Stars noch um einen Playoff-Platz. Bei Sky dürfen sich Fans bis Mitte März auf insgesamt 23 Live-Spiele freuen, darunter elf mit deutscher Beteiligung.

Die große Geschichte der aktuellen Saison sind die Boston Bruins und ihre Rekordjagd. Mit 46 Siegen und 97 Punkten nach 59 Spielen befinden sie sich auf Kurs, die historischen Rekorde der Detroit Red Wings aus der Saison 1995/96 und der Tampa Bay Lightning der Saison 2018/19 (beide 62 Siege) sowie der Montréal Canadiens von 1976/77 (132 Punkte) zu brechen und die statistisch beste Regular Season der NHL-Geschichte zu spielen.

In den kommenden zwei Wochen überträgt Sky vier Spiele des überragenden Teams dieser Saison live, darunter drei zur besten Sendezeit und mit deutschem Kommentar. An diesem Samstag (4.3.) ab 19.00 Uhr empfangen sie mit den New York Rangers einen potenziellen Hauptkonkurrenten in der Eastern Conference. Eine Woche später am Samstag und Sonntag (11./12.3.) spielen die Bruins zunächst um 19.00 Uhr zu Hause gegen die Detroit Red Wings mit Moritz Seider, tags darauf ab 18.30 Uhr auswärts. Für das Team aus der Motor City zählt jeder Punkt im Kampf um die erste Playoff-Teilnahme seit sieben Jahren. Darüber hinaus überträgt Sky in der Nacht auf Freitag (10.3.) ab 1.30 Uhr die Partie zwischen Boston und den Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl.

Über diese drei Partien der Bruins gegen Teams der deutschen Stars hinaus zeigt Sky zahlreiche weitere Begegnungen mit deutscher Beteiligung, darunter vier weitere Spiele der Edmonton Oliers und zwei weitere der Detroit Red Wings. Außerdem stehen eine Partie von Tim Stützles Ottawa Senators sowie zwei der Buffalo Sabres mit JJ Peterka auf dem Programm.

Neben den täglichen Live-Übertragungen versorgt Sky die Fans im täglichen Highlight-Magazin "NHL On the Fly" mit allem Wissens- und Sehenswertem aus der Liga. Außerdem zeigt Sky unabhängig vom Live-Spielplan immer zwischen 11 und 12 Uhr des Folgetags ausführliche 15-minütige Zusammenfassungen von allen Partien der Edmonton Oilers, Detroit Red Wings und Ottawa Senators. Somit können die Fans von Leon Draisaitl, Moritz Seider und Tim Stützle die deutschen Stars bei Sky auch dann verfolgen, wenn die Partie in der Nacht bzw. am Vorabend nicht live übertragen wird.

Die NHL 2022/23 bei Sky

Sky ist die Heimat der NHL im deutschen Fernsehen und wird auch in dieser Saison wieder rund 300 Spiele pro Saison live übertragen. In der Regel zeigt Sky mindestens ein Spiel pro Tag live. Am Wochenende auch einige Partien zur besten Sendezeit für das deutsche Publikum.

Die von Sky ausgewählten Spiele werden mit wenigen Ausnahmen in Deutschland exklusiv bei Sky zu sehen sein. Sämtliche Spiele werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele, zu denen auch Partien des NHL Saturday und NHL Sunday sowie der Stanley Cup Playoffs zählen, zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet.

Kommentiert werden die NHL-Spiele auf Sky von Olivier Zwartyes, Marcel Meinert Franz Büchner, Christoph Stadtler. Christian Rupp, Stadionsprecher der Nürnberg Ice Tigers, erweitert das Kommentatoren-Team seit dieser Saison. Als Experten kommen regelmäßig Patrick Ehelechner, Julia Zorn und Patrick Köppchen zum Einsatz.

Die NHL live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die NHL-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. So können sich Fans z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet derzeit 19,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Die komplette Berichterstattung aus der NHL ist außerdem mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Die Live-Übertragungen der NHL bei Sky bis Mitte März:

Nacht auf Donnerstag, 2.3.:

1.30 Uhr: Philadelphia Flyers - New York Rangers live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Freitag, 3.3.:

1.00 Uhr: Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Samstag, 4.3.:

3.00 Uhr: Edmonton Oilers - Winnipeg Jets live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Samstag, 4.3.:

19.00 Uhr: Boston Bruins - New York Rangers (mit deutschem Kommentar) live auf Sky Sport Mix

22.00 Uhr: Dallas Stars - Colorado Avalanche live auf Sky Sport Mix

(Nacht auf Sonntag) 1.00 Uhr: Winnipeg Jets - Edmonton Oilers live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Sonntag, 5.3.:

21.00 Uhr: Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning live auf Sky Sport Mix

0.00 Uhr: Philadelphia Flyers - Detroit Red Wings live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Dienstag, 7.3.:

1.30 Uhr: Buffalo Sabres - Edmonton Oilers live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

4.30 Uhr: Los Angeles Kings - Washington Capitals live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Mittwoch 8.3.:

1.00 Uhr: New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Donnerstag, 9.3.:

1.30 Uhr: Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Freitag, 10.3.:

1.30 Uhr: Boston Bruins - Edmonton Oilers live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

4.30 Uhr: Seattle Kraken - Ottawa Senators live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Samstag, 11.3.:

1.00 Uhr: Florida Panthers - Chicago Blackhawks live auf Sky Sport Mix

Samstag, 11.3.:

19.00 Uhr: Boston Bruins - Detroit Red Wings (mit deutschem Kommentar) live auf Sky Sport Mix

22.00 Uhr: Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers live auf Sky Sport Mix

(Nacht auf Sonntag) 1.00 Uhr: Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Sonntag, 12.3.:

18.30 Uhr: Detroit Red Wings - Boston Bruins (mit deutschem Kommentar) live auf Sky Sport Mix

0.00 Uhr: New Jersey Devils - Carolina Hurricanes auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Dienstag 14.3.:

0.30 Uhr: Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Mittwoch 15.3.:

0.00 Uhr: New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Donnerstag 16.3.:

0.00 Uhr: Toronto Maple Leafs - Colorado Avalanche live auf Sky Sport Mix

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell