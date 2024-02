Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu EU/Ukraine-Hilfe

Halle/MZ (ots)

Das Gezerre um das Hilfspaket, das Scheitern der Munitionszusage - all das signalisiert dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass die Europäer bei der Unterstützung der Ukraine weder so geschlossen noch so entschlossen sind, wie sie glauben machen wollen. Das ist besonders zum jetzigen Zeitpunkt verheerend, weil die Ukraine im zweiten Kriegswinter militärisch unter erheblichem Druck steht. Putin scheut nicht davor zurück, seine Truppen zu verheizen, und die russische Rüstungsindustrie produziert trotz der westlichen Sanktionen mit Vollgas. Der Ukraine dagegen mangelt es an Soldaten und an Munition.

