Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Gewalt gegen Frauen

Halle/MZ (ots)

Die Partnerschaftsgewalt ist laut Bundeskriminalamt gestiegen. Es fehlt in vielen Gegenden an Beratungsstellen und Plätzen in Frauenhäusern. Die Entscheidung, den Mann zu verlassen, fällt aber oft erst in der absoluten Notsituation. Die Aussicht auf ein Bett im Frauenhaus erst in ein paar Monaten kann ein Todesurteil sein.

Der Weiße Ring hat dem Bundesjustizminister nun einen Brandbrief geschrieben und eine elektronische Fußfessel für Gewalttäter gefordert. Es ist nur zu hoffen, dass die Politik darauf schnell eingeht und eine solche Überwachung nicht an Bürokratie, Endlosdebatten oder gar an technischen Fähigkeiten scheitert. Das Signal an Männer, die sich an Frauen vergreifen, muss sein: Fürchtet Euch vor Strafe.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell