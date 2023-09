DOMICIL Senioren-Residenzen Hamburg SE

Umbenennung des Seniorenpflegeheims "Domicil - Seniorenpflegeheim Afrikanische Straße" in "Domicil - Seniorenpflegeheim Am Volkspark Rehberge"

Berlin-Mitte (ots)

Das renommierte "Domicil - Seniorenpflegeheim Afrikanische Straße" im Berliner Stadtteil Wedding wird ab dem 1. Oktober 2023 einen neuen Namen tragen. Das Pflegeheim, welches seit seiner Eröffnung am 15. September 2014 hochwertige Pflege und Betreuung für ältere Menschen bietet, wird fortan als "Domicil - Seniorenpflegeheim Am Volkspark Rehberge" firmieren. Das Pflegeheim verfügt über insgesamt 200 Pflegeplätze, davon 48 Plätze speziell für demenziell erkrankte Menschen in einem geschützten Bereich mit eigenem Garten.

Die Umbenennung wurde mit dem Ziel beschlossen, eine präzisere Ortsmarke zu etablieren und künftigen Bewohnerinnen, Bewohnern sowie Mitarbeitenden aus verschiedenen Stadtbezirken Berlins eine verbesserte Orientierung über den Standort zu ermöglichen. Schließlich gibt es bereits einen U-Bahnhof mit dem Namen "Rehberge", eine Station der viel genutzten Linie U6. Der neue Name, "Am Volkspark Rehberge", reflektiert zudem die unmittelbare Nähe zur grünen Oase des Volksparks Rehberge und soll dazu beitragen, dass die Einrichtung leichter gefunden werden kann.

Die Namensänderung beeinflusst keineswegs unsere Trägerschaft, das umfangreiche Leistungsangebot oder die bestehenden Gegebenheiten der Einrichtung. Die engagierte Hingabe unseres Personals für eine qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung bleibt unverändert.

"Die neue Bezeichnung spiegelt nicht nur die Lage innerhalb Berlins wider, sondern betont zugleich die für unsere Bewohner relevante Nähe zum idyllischen Volkspark Rehberge. Wir freuen uns darauf, unsere Mission `Mitten im Leben - Verantwortung für Menschen' und unsere fürsorglichen Pflegedienstleistungen unter dem neuen Namen fortzusetzen", so Frank Paul Hartje, Geschäftsführer der DOMICIL Senioren-Residenzen Hamburg SE für die Regionen Nord und Ost.

Für weitere Informationen oder bei Anfragen steht Ihnen die Einrichtungsleitung unter der Telefonnummer 030 / 86 87 56 - 0 oder per E-Mail unter einrichtungsleitung@domicil-am-volkspark-rehberge.de gerne zur Verfügung.

Original-Content von: DOMICIL Senioren-Residenzen Hamburg SE, übermittelt durch news aktuell