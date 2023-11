Mitteldeutsche Zeitung

MZ zur Bundeswehr

Halle (ots)

Pistorius will die Bevölkerung wachrütteln - und die Truppe. Das ist angebracht.

Schließlich leben wir seit Russlands Angriff auf die Ukraine in einer anderen Welt. Eine Folge ist das Sondervermögen, eine zweite die Stationierung einer permanenten Brigade in Litauen, eine dritte der Umstand, dass Deutschland mehr Waffen an die Ukraine liefert als alle anderen Nato-Staaten mit Ausnahme der USA. Deutscher Führungswille bedeutet heute nicht: Hoppla, jetzt kommen wir! Führungswille bedeutet, jene Rolle auszufüllen, die unserer Stärke entspricht.

Die Streitkräfte müssen daher effektiver werden. Der Staat muss ihnen dauerhaft mehr Geld geben. Die Deutschen müssen umdenken. Wegen des Zweiten Weltkriegs hatten sie lange ein distanziertes Verhältnis zur Bundeswehr. Überdies gibt es eine Anspruchshaltung: Der Staat soll "liefern". Doch die Sicherheit des Landes bekommen die Deutschen nicht umsonst.

