Mitteldeutsche Zeitung

Sachsen-Anhalt/Vermischtes

Rüdiger Hoffmann war als Kind Fan von Winnetou

Halle/MZ (ots)

Comedian Rüdiger Hoffmann wollte als Kind sein wie Winnetou. Mit Pierre Brice habe er sich bei einem Fernsehauftritt dann später mal eine Garderobe geteilt. "Ein toller Mann.", sagte der 59-Jährige der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Wochenendausgabe). Hoffmann gehört zu den bekannten Gesichtern der deutschen Comedy-Szene. 1964 im nordrhein-westfälischen Paderborn geboren, gilt er heute als "Entdecker der Langsamkeit". Am 26. August gastiert der Comedian mit seinem Live-Programm "Mal ehrlich" nun in der Rosenarena in Sangerhausen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell