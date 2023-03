MZ zu Nord Stream

Halle/MZ (ots) - Sachsen-Anhalts Gleichstellungsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) will mehr Frauen im Landesdienst in Führungspositionen bringen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochsausgabe). Noch in diesem Jahr wolle die Ministerin ein neues Gleichstellungsgesetz ausarbeiten, ...

mehr