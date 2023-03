Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Bachmut

Halle/MZ (ots)

Menschenleben sind für Wladimir Putin nachrangig. Der Kremlchef will siegen - koste es, was es wolle. Aber wie steht es um Wolodymyr Selenskyj: Darf der ukrainische Präsident ähnlich zynisch rechnen? Denn genau das tut er. Selenskyj hat entschieden, den Kampf in Bachmut aus strategischen Gründen fortzusetzen. Weil dort mehr russische als ukrainische Soldaten sterben. Die Armee des Aggressors soll sich aufreiben. Das soll die eigene Gegenoffensive erleichtern. Am Ende könnten die ukrainischen Truppen Territorien zurückerobern. Dazu hätten dann auch jene Soldaten beigetragen, die in Bachmut getötet oder verletzt werden.

