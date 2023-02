Mitteldeutsche Zeitung zur Inflation

Halle/MZ (ots) - Der Erfolgsproduzent Dieter Bohlen (69) erinnert sich gern an die vielen Konzerte, die er einst in der DDR gegeben hat. "Mit Blue System war ich öfter in Magdeburg als in Hamburg", sagte der Musiker der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagsausgabe) mit Blick auf seine frühere Band. Die Auftritte hätten ihm "wahnsinnig viel ...

mehr