Erfolgsproduzent Dieter Bohlen ist gern in der DDR aufgetreten

Der Erfolgsproduzent Dieter Bohlen (69) erinnert sich gern an die vielen Konzerte, die er einst in der DDR gegeben hat. "Mit Blue System war ich öfter in Magdeburg als in Hamburg", sagte der Musiker der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagsausgabe) mit Blick auf seine frühere Band. Die Auftritte hätten ihm "wahnsinnig viel Spaß" gemacht, so Bohlen. "Die Fans waren nicht so verwöhnt." Er habe dann "zwei Koffer voller DDR-Geld" gehabt, die Gage von all seinen Konzerten. "Als ich gemerkt habe, dass ich gar nichts damit anfangen kann - das Geld konnte ich im Westen ja nicht tauschen - habe ich oft den Fans etwas davon gegeben", so der Sänger und Juror der TV-Show "Deutschland sucht den Superstar".

