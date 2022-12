Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Iran

Halle (ots)

Doch es steht zu befürchten, dass das Blutvergießen bei den Protesten mit dem Aus der Sittenpolizei leider nicht beendet ist. Noch ist unklar, was die Auflösung bedeutet. Werden die brutal agierenden Sicherheitskräfte einfach neu organisiert und machen weiter? Oder bedeutet das Ende dieser verhassten Polizei auch ein Ende des Zwangs zum Tragen eines Kopftuchs? Das Regime hat sich mit dem Auflösen der Sicherheitspolizei Zeit verschafft. Über die Kopftuchpflicht soll erst in ein bis zwei Wochen entschieden werden. Dann erst weiß man, ob der Schritt am Sonntag nur ein Ablenkungsmanöver war, um in Wahrheit die eigene Macht zu sichern.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell