Mitteldeutsche Zeitung zu Steinmeier und zweite Amtszeit

Mit der Festlegung der FDP dürfte der Druck auf die Grünen wachsen, in dieser Frage in der Ampel-Koalition nicht getrennte Wege zu gehen. Jene in der Union, die sich für eine Bundespräsidentin aussprechen, müssen sich fragen lassen, warum im neuen CDU-Führungsteam der wichtigste Posten für eine Frau der einer Vize-Generalsekretärin sein soll.

Die Parteien, die Steinmeier unterstützen, täten wiederum gut daran, schon jetzt zu erklären: Nach seiner zweiten Amtszeit muss eine Frau an die Spitze des Staates gewählt werden.

