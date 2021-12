Mitteldeutsche Zeitung

Die Mitteldeutsche Zeitung zum Thema: Neue ARD-Kulturplattform soll in Thüringen angesiedelt werden

Mitteldeutschland (ots)

So legitim das Ansinnen der Thüringer in der Sache ist, so bedenklich ist die Art: Letztlich wird der Ausstieg aus dem MDR angedroht, wenn die Anstalt nicht spurt. Passend zu Weimar lautet das Motto: "Bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt." Das geht zu weit. So kann und darf Politik mit der freien Presse nicht umgehen, auch nicht mit der kaufmännischen Leitung. Was ist denn, wenn sich nun Sachsen-Anhalt ein Beispiel daran nimmt und ein neues Druckmittel sucht? Wo hört das dann auf?

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell