Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Polen

Halle/MZ (ots)

Polen könnte wegen der Konfrontation mit Brüssel nun Dutzende Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds verlieren. Die zentrale PiS-Botschaft lautet daher: Wir lassen uns nicht kaufen. Das klingt zwar erst einmal sympathisch. Allerdings nur, solange man die Gründe außer Acht lässt. Die PiS kennt in weltanschaulichen Fragen keine Kompromisse. Und genau das macht die aktuelle Lage für die EU so gefährlich. Zur Erinnerung: In Polen reicht eine Mehrheit im Parlament, um den EU-Austritt einzuleiten.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell