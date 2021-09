Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Terrorgefahr

Halle/MZ (ots)

Nun geht von Afghanistan eine neue Faszination der Macht aus - und zwar eine, die viel nachhaltiger wirken könnte. Immerhin haben es die Taliban vermocht, den westlichen Truppen 20 Jahre lang die Stirn zu bieten und sie am Ende sogar aus dem Land zu treiben. Das ist eine Botschaft an alle Dschihadisten: Ihr müsst nur durchhalten.

Gerade eben erst hat ein islamistischer Gefährder aus Sri Lanka in Neuseeland mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen. Es ist jene Art von Anschlag, die auch hierzulande in den vergangenen Jahren dominierte - und nicht jenes vernetzte Vorgehen wie 2015 in Frankreich.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell