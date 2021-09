Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Merkel und Rot-Rot-Grün

Halle/MZ (ots)

In der Sache - und das weiß auch die Kanzlerin - ist klar: Für Scholz kommt eine Koalition mit der Linken nicht ernsthaft in Betracht. Warum also schließt er ein Linksbündnis nicht glasklar aus? Weil das Schreckgespenst Rot-Rot-Grün einen Weg eröffnen könnte, über den die FDP in die Ampelkoalition findet. Parteichef Christian Lindner könnte den eigenen Anhängern dann sagen: Die FDP geht aus staatspolitischer Verantwortung in ein solches Bündnis, um eine Linksregierung zu verhindern.

