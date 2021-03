Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Corona/Schulen

Halle/MZ (ots)

Dass an den Schulen seit einem Jahr ein immer größeres Problem wächst, ist keine Frage: Der corona-bedingte Fernunterricht lief in vielen Familien mehr schlecht als recht, der ohnehin eng getaktete Fächerlehrplan konnte vielerorts nicht abgearbeitet werden. Ganz abgesehen von der so lange fehlenden Vor-Ort-Betreuung durch die Fachlehrer. Im Jahr zwei der Pandemie dürfte das Problem der Lernlücken nun ein ernstes sein.

