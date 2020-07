Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu EuGH und Facebook

Halle (ots)

Markieren diese neuen Datenschutzdebatten bereits die Frontverläufe neuer Handelskriege? Deutsche und Europäer müssen aufpassen. Denn wenn es so käme, wären am Ende sie selbst die Verlierer. Für die Europäer gibt es jetzt keinen Grund zu Triumphgeheul. Spätestens nach der US-Präsidentschaftswahl am 3. November müssen sie ihre Interessen neu sortieren. Wer es ernst meint mit der Würde und Freiheit möglichst vieler Menschen auf dieser Welt, muss weltpolitisch daran interessiert sein, dass in einem ersten Schritt EU und USA enger zusammenrücken, statt übereinander herzufallen.

